Uzbekistan Airways перестала летать в Европу над территорией России

Теперь полеты в Европу выполняются через Азербайджан и Турцию

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С 20 января авиакомпания Uzbekistan Airways начала совершать полеты в страны Европы, минуя воздушное пространство России и Беларуси.

Об этом было заявлено 28 января на пресс-конференции, посвященной 33-летию создания национальной авиакомпании, сообщает издание Fergana.

Представители крупнейшего узбекского авиаперевозчика объяснили такое решение «мерами предосторожности и оптимизацией маршрутов».

Теперь направляющиеся в европейские страны самолеты будут пролетать через Азербайджан и Турцию.