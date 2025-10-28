собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Временно прекращена подача топлива из-за утечки природного газа в 1 поселок и 32 населенных пункта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «QazaqGaz Aimaq»

Фото пресс-службы АО «QazaqGaz Aimaq»

28 октября на участке газопровода высокого давления диаметром 400 мм от ГРС «Мақтаарал» до поселка Мырзакент выявлена утечка газа в подземном трубопроводе.

При вскрытии грунта установлено, что произошло раскрытие (разгерметизация) стыкового соединения. Временно прекращена подача газа в 1 посёлок и 32 населенных пункта. Без газоснабжения остаются около 9 тыс. абонентов, а также коммунальные и промышленные потребители.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В АО «QazaqGaz Aimaq» проинформировали, что о возобновлении подачи газа будет сообщено дополнительно. При этом добавили, что отключение от газоснабжения является вынужденной мерой и просят отнестись с пониманием, так как устранение аварийной ситуации будет осуществляться в круглосуточном режиме для обеспечения бесперебойного и безопасного возобновления газоснабжения.