В Акмолинской области полностью решили проблему аварийных и трехсменных школ

Система образования Акмолинской области насчитывает порядка 1,5 тыс. организаций, в том числе 595 дошкольных. Об этом на заседании Правительства сообщил аким региона Марат Ахметжанов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечено, что в этом учебном году в 522 школы региона пойдут учиться 142 тыс. детей, из них 13 тыс. – первоклассники. В регионе полностью решена проблема аварийных школ и трехсменного обучения. Это позволило обеспечить необходимые условия для безопасности и комфорта детей.

Для поддержания и развития образовательной инфраструктуры в текущем году из областного бюджета на проведение реновации 10 школ направлено около 6 млрд тенге.

В пяти школах реализация проектов рассчитана на два года. Кроме того, ведется строительство двух школ общей вместимостью 1 620 мест. Их планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году. До конца текущего года также планируется ввести три детских сада на 840 мест.