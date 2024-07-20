В Акмолинской области прошел ежегодный День поля
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Рысбек Жантыкеев
Как и в прежние годы, на выставке аграрии смогли увидеть лучшие образцы сельскохозяйственной техники, селекционных достижений в растениеводстве и передовые технологии обработки почвы, ухода за растениями, внесения удобрений. Программа включала демонстрацию наиболее продуктивных пород крупного и мелкого рогатого скота, конкурсы среди привезенных на выставку племенных сельскохозяйственных животных, конференции, деловые встречи с подписанием соглашений о сотрудничестве и много других мероприятий.