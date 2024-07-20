В Акмолинской области прошел ежегодный День поля

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Рысбек Жантыкеев

Как и в прежние годы, на выставке аграрии смогли увидеть лучшие образцы сельскохозяйственной техники, селекционных достижений в растениеводстве и передовые технологии обработки почвы, ухода за растениями, внесения удобрений. Программа включала демонстрацию наиболее продуктивных пород крупного и мелкого рогатого скота, конкурсы среди привезенных на выставку племенных сельскохозяйственных животных, конференции, деловые встречи с подписанием соглашений о сотрудничестве и много других мероприятий.

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…Широкое поле близ села Енбек, что в Аккольском районе Акмолинской области, ставшее местом проведения Jańa Dala⁄Green Day 2024, встретило участников и гостей несметным числом шатров, палаток, образцов сельскохозяйственной техники, всевозможного оборудования от компаний-производителей и торговых представителей.

У каждой из экспозиций посетителей встречали приветливые специалисты-менеджеры, готовые рассказать, показать, разъяснить все, что касается продукции, привезенной ими на выставку.

По традиции, кроме отечественных машиностроительных предприятий, на Дне поля были широко представлены известные российские, белорусские производители сельскохозяйственной техники и оборудования. В целом, более 200 компаний из Казахстана и 20 стран мира стали участниками этой крупнейшей выставки, где презентовали свои сервисы, товары, обменялись опытом.

На церемонии открытия Jańa Dala⁄Green Day 2024 выступили министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, главы дипломатических миссий Франции Дидье Канесс и Германии – Моника Иверсен.

В своем выступлении глава аграрного ведомства республики отметил, что перед сельхозпроизводителями страны стоит задача вдвое за пять лет увеличить объемы валовой продукции сельского хозяйства. Это требует от отечественного АПК ускоренного внедрения современных агротехнологий, как в растениеводстве, так и в животноводстве, использования достижений аграрной науки, применения высокопродуктивной техники, цифровых технологий.

Казахстанский День поля позволяет увидеть инструменты и решения, необходимые для повышения эффективности производства. Насыщенная деловая программа состоявшегося мероприятия свидетельствует о зрелости отечественной аграрной отрасли, растущем интересе фермеров к новым технологиям.

Наряду с казахстанскими активно вовлечены в работу аграрной отрасли компании из Франции, США и Германии. Наша страна особенно заинтересована в инвесторах, готова предоставить им площадку для производства товаров и услуг на экспорт.

У республики есть все возможности по наращиванию производства и экспорта сельхозпродукции. Общая площадь сельскохозяйственных земель составляет более 200 млн га, в том числе 25 млн посевных площадей и 180 млн га пастбищ. Это дает огромные возможности по наращиванию сельскохозяйственного производства.

Государство готово возмещать от 25 до 50% инвестиционных вложений в зависимости от направления реализуемого проекта, в настоящее время субсидируется практически весь технологический процесс в растениеводстве и животноводстве. Предоставляются как «длинные», так и среднесрочные льготные кредиты на пополнение оборотных средств, функционирует лизинг техники. Действует специальный налоговый режим для АПК. Все эти меры необходимо рассматривать как всестороннюю поддержку отечественным и зарубежным инвесторам.

Министр сельского хозяйства озвучил десять мер, которые позволят улучшить ситуацию в сфере агробизнеса и достичь намеченных результатов. Первая из них – троекратное увеличение финансирования нынешних весенне-полевых и уборочных работ.

В прежние годы именно недофинансирование выступало ключевой проблемой системы АПК. В текущем году объем финансирования весенне-полевых работ составил 580 млрд тенге. Прежде этот показатель не превышал 180 млрд тенге.

В списке стимулирующих мер – и упрощение доступа фермеров к льготному финансированию, возможность получить гарантию 85% от суммы займа через фонд «Даму», создание благоприятных условий для повышения уровня агротехнологий.

Одним из инструментов, открывающих фермерам доступ к покупке новой техники, являются услуги АО «КазАгроФинанс». В дни проведения Jańa Dala⁄Green Day 2024 команда аграрных финансистов АО устроила «день открытых дверей» для фермеров. Последние получили возможность встретиться с руководством структуры, получить консультации, решить наболевшие проблемы. Участие в мероприятии принял председатель совета директоров компании Айдар Прашев.

В интервью нашей газете он сообщил, что с 17 июня текущего года запущена новая программа лизингового кредитования фермеров. На эти цели из бюджета выделено 100 млрд тенге. С названной даты начат прием заявок.

Условия данной программы весьма лояльные. Фермер предоставляет компании необходимый пакет документов, заключает договор, и ему предоставляется заявленная новая техника. Ее стои­мость погашается со ставкой вознаграждения 5% годовых. Важно отметить, что лизинг предоставляется без залогового имущества. Срок погашения стоимости техники – семь лет. Причем авансовый платеж вносится не сразу, а с отсрочкой.

– Фермер получает возможность взять новую технику, отработать на ней полевой сезон, а в декабре внес­ти требуемый авансовый взнос – 10% от суммы кредита, – рассказал Айдар Прашев. – Мы ежегодно финансируем до четырех тысяч фермерских хозяйств. Уже в этом году агросектор страны профинансирован на 102 миллиарда тенге. Хозяйствам предоставлено более пяти тысяч единиц сельхозтехники.

По информации председателя совета директоров, на предстоящий год компания строит большие планы. Они предполагают дальнейшее увеличение спектра услуг для отечественных производителей аграрной продукции, предоставление еще больших возможностей для обновления парка техники.

…В первый день проведения масштабного мероприятия по небу ходили тучи, накрапывал дождь. Оттого в выросшем в степи шатровом городке превратились в грязь его «улочки», да так, что буксовали легковушки. Однако люди, приехавшие сюда, не выразили по этому поводу ни малейших сожалений. Дождь – к урожаю, да и примета хорошая!

#аграрии #фермерство #выставка-демонстрация #Green Day 2024 #День поля #Jańa Dala

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