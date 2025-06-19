Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится досудебное расследование по факту незаконных онлайн-лотерей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным следствия, в городе Актау супружеская пара, обладающая аудиторией более 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, без соответствующей регистрации организовывала масштабные розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов.

Несмотря на отсутствие статуса официальных операторов лотереи, подозреваемые систематически проводили продажи цифровых «билетов» стоимостью от 500 до 50 000 тенге.

В указанных розыгрышах приняли участие более 1 800 человек. Установленная сумма незаконно полученного дохода превысила 162 миллиона тенге. В рамках расследования на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения.

Досудебное расследование продолжается.

