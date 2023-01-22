В Актау началась зимняя перепись птиц

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Ежегодная международная акция по переписи водоплавающих птиц проходит в Актау. Причем ученым в этом активно помогают местные жители, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

В Актау стартовал зимний учет птиц. Так называется ежегодная акция, в рамках которой орнитологи выясняют состав и численность пернатых в разных регионах мира. Перепись проводится в период с 21 по 23 января. В эти дни орнитологи просят всех, у кого есть время, внимательнее присмотреться к водоемам.

"Приглашаем вас присоединиться к нам и вместе понаблюдать за зимующими птицами. Зимние учеты можно вести на любом незамерзающем водоеме, где есть скопления водоплавающих. Основная идея проведения этого мероприятия - провести единовременный учет зимующих водоплавающих птиц, в особенности там, где наблюдаются их наибольшие концентрации. Данные со всех стран отправляют координатору единых учетов в организацию "Wetlands international" и используют для оценки численности птиц и динамики ее изменения", - сообщили в казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.