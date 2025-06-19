По итогам учений лучшие военные моряки Казахстана и Азербайджана были награждены почетными кубками

Фото: Минобороны РК

На пирсе военно-морской базы Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана состоялась торжественная церемония закрытия совместных военно-морских учений «Каспийский бриз – 2025», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК

В ней приняли участие командование военно-морских сил и военнослужащие Казахстана и Азербайджана.

– Сегодня мы торжественно отмечаем успешное завершение совместного военно-морского учения «Каспийский бриз», проведённого Военно-морскими силами Казахстана и Азербайджана. С 2015 года мы развиваем устойчивое и продуктивное сотрудничество. Учения стали очередным подтверждением боевой готовности и братских связей между нашими странами. Пусть дружба и взаимодействие между Казахстаном и Азербайджаном крепнут с каждым годом, – пожелал руководитель учений первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана капитан 1 ранга Канат Ниязбеков.

По итогам учений лучшие военные моряки обеих стран были награждены почетными кубками. За высокий уровень организации взаимодействия между подразделениями, значительный вклад в подготовку и проведение учений ряд военнослужащих был награжден грамотами от имени главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана.

Напомним, совместные учения с участием около трехсот военных моряков прошли в казахстанском секторе Каспийского моря. С казахстанской стороны в маневрах были задействованы ракетно-артиллерийские корабли «Орал», «Сарыарқа», «Маңғыстау», боевые катера, гидрографические суда и авиация сил воздушной обороны ВС РК. Военно-морские силы Азербайджана были представлены сторожевыми кораблями «G-122», «G-124» и «G-129».

В ходе учений военные моряки отработали элементы совместного маневрирования, вопросы поисково-спасательного обеспечения и отражения ассиметричных угроз на незащищенном рейде.

Особое внимание было уделено организации противодиверсионного обеспечения и противовоздушной обороны. Личным составом экипажей кораблей двух стран были отработаны стрельбы по морским, воздушным целям и уничтожением плавающих мин.