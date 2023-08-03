В Алматинской области началась ликвидация мусорной свалки, закрытия которой местные жители добивались несколько лет

Общество
7
Асет Калымов

О стихийном полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на окраине села Тургень Енбекшиказахского района, мы писали неоднократно. Два года назад автор этих строк стал свидетелем сжигания мусорных куч на полях. Тогда жильцы окрестных домов пожаловались журналистам, что несанкционированная свалка растянулась в длину на два километра и продолжает расти с каждым днем. Здесь невозможно пасти скот, неприятный запах проник и в жилой массив.

скриншот из видео

В ответ на обращения сельчан представители местных властей обещали к 2022 году очистить поля от хлама и провести рекультивационные работы.

Но, как говорится, «скоро сказка сказывается». В нынешнем году местные активисты вновь пригласили в Тургень журналистов и блогеров, чтобы показать, что мусор все на том же месте. Более того, выяснилось, что за прошедшее время площадь свалки выросла с двух до 12 (!) га.

По словам общественников, сюда дос­тавляют бытовые отходы из расположенных недалеко сел Коктобе, Каракемер, Байдибек би. Здесь еще и скотомогильник устроили. Зачастую мусор попросту сжигают, отравляя едким дымом всю округу.

Так, в ходе пожара, случившегося на территории свалки меньше месяца назад, возникла угроза распространения огня в сторону близлежащего жилого массива и находящейся недалеко газораспределительной станции. Благо пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания.

Тем временем акимат Тургеньского сельского округа подал заявку в областное управление энергетики и ЖКХ на выделение 90 млн тенге бюджетных средств для ликвидации полигона.

И вот на днях местные жители сообщили хорошую новость: наконец, после многочисленных обращений и жалоб в различные инстанции (сельчане направляли коллективные письма в том числе и Главе государства, и в Генеральную прокуратуру) началась долгожданная работа по очистке бытовых отходов на окраине села.

Вместе с тем активисты требуют от властей пресечь вывоз сюда мусора из близлежащих сел, обеспечить охрану территории стихийного полигона. Иначе вся работа по ликвидации свалки и рекультивации земельного участка пойдет насмарку. Необходимо также обеспечить контроль над данным процессом со стороны природоохранной прокуратуры и полиции, департамента экологии по Алматинской области.

#мусор #полигон #свалка #ликвидация #Тургень

Популярное

Все
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных компаний за незаконное привлечение средств дольщиков
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
Во главе угля
Чтоб тариф не бил по кошельку
Мелочь, но неприятно
Рукой касаясь клавиш черно-белых…
Цена репутации
Под зорким оком экоактивистов
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Не служивших в армии освободят от необходимости получения военных билетов – Минобороны РК
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Мужчину насмерть завалило землей в траншее в Акмолинской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Демонстративное неуважение и осквернение религиозных святынь подрывает доверие и диалог между государствами, которые необходимы для мирного сосуществования и сотрудничества
На полях Жамбылской области началась уборочная страда
Горящие коттедж и автоцистерны тушат в Астане
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Глава администрации города Байконыра, существующего в условиях аренды РФ, заверил горожан, что зимой в их домах будет тепло
Еще 11,5 тысячи электромобилей на льготной основе могут ввезти в страну казахстанцы
Двое казахстанцев вернулись из Таиланда с лихорадкой денге
Мошенническую схему с "обналичиванием" кредитов выявили в ВКО
Трое в масках напали на пункт приема металла в Актобе (видео)
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Читайте также

Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-К…
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных комп…
Казахстанские ремесленники попросили поддержки у МИИР
Ярмарка вакансий пройдет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]