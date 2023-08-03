В Алматинской области началась ликвидация мусорной свалки, закрытия которой местные жители добивались несколько лет
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Асет Калымов
О стихийном полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на окраине села Тургень Енбекшиказахского района, мы писали неоднократно. Два года назад автор этих строк стал свидетелем сжигания мусорных куч на полях. Тогда жильцы окрестных домов пожаловались журналистам, что несанкционированная свалка растянулась в длину на два километра и продолжает расти с каждым днем. Здесь невозможно пасти скот, неприятный запах проник и в жилой массив.