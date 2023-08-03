В Алматинской области началась ликвидация мусорной свалки, закрытия которой местные жители добивались несколько лет

В ответ на обращения сельчан представители местных властей обещали к 2022 году очистить поля от хлама и провести рекультивационные работы.

Но, как говорится, «скоро сказка сказывается». В нынешнем году местные активисты вновь пригласили в Тургень журналистов и блогеров, чтобы показать, что мусор все на том же месте. Более того, выяснилось, что за прошедшее время площадь свалки выросла с двух до 12 (!) га.

По словам общественников, сюда дос­тавляют бытовые отходы из расположенных недалеко сел Коктобе, Каракемер, Байдибек би. Здесь еще и скотомогильник устроили. Зачастую мусор попросту сжигают, отравляя едким дымом всю округу.

Так, в ходе пожара, случившегося на территории свалки меньше месяца назад, возникла угроза распространения огня в сторону близлежащего жилого массива и находящейся недалеко газораспределительной станции. Благо пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания.

Тем временем акимат Тургеньского сельского округа подал заявку в областное управление энергетики и ЖКХ на выделение 90 млн тенге бюджетных средств для ликвидации полигона.

И вот на днях местные жители сообщили хорошую новость: наконец, после многочисленных обращений и жалоб в различные инстанции (сельчане направляли коллективные письма в том числе и Главе государства, и в Генеральную прокуратуру) началась долгожданная работа по очистке бытовых отходов на окраине села.

Вместе с тем активисты требуют от властей пресечь вывоз сюда мусора из близлежащих сел, обеспечить охрану территории стихийного полигона. Иначе вся работа по ликвидации свалки и рекультивации земельного участка пойдет насмарку. Необходимо также обеспечить контроль над данным процессом со стороны природоохранной прокуратуры и полиции, департамента экологии по Алматинской области.