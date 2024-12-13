Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматинской области строят 47 объектов здравоохранения, включая многопрофильную больницу в Байсерке, передает корреспондент Kazpravda.kz

В Алматинской области в рамках национального проекта «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» строится 47 объектов здравоохранения, 38 из которых направлены на улучшение инфраструктуры сельских районов.

Об этом сообщил глава региона Марат Султангазиев на брифинге в СЦК, где также рассказали о результатах социально-экономического развития области за текущий год.

Одним из ключевых проектов является строительство многопрофильной больницы на 200 койко-мест в селе Байсерке Илийского района. Новый медобъект, стоимость которого составит 37 млн США, будет оснащен современным оборудованием для лечения сложных заболеваний, включая кардиологию и нейрохирургию. Больница построена в партнерстве с корейской клиникой Hyundai, что позволит внедрить передовые методы лечения и повысить доступность медицинских услуг для местных жителей.

«Проект больницы в Байсерке – это важный шаг для улучшения здравоохранения в регионе. Мы уверены, что это позволит значительно повысить качество медицинской помощи, особенно в тех районах, где ранее не было возможности лечить серьезные заболевания», – отметил Султангазиев.

Кроме того, за последние три года уровень оснащенности медицинских учреждений региона вырос до 90%. Также, благодаря грантам акима области, 53 выпускника медицинских вузов были направлены на работу в районы области, что позволило существенно сократить дефицит врачей. На данный момент в регионе не хватает всего 61 медицинского специалиста.

Данные меры направлены на улучшение доступности медицинской помощи и повышение качества жизни в сельских районах Алматинской области, что в свою очередь способствует развитию региона в целом.