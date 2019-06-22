В Алматы открыли мемориал Денису Тену

В Алматы открыли мемориал погибшему казахстанскому фигуристу, бронзовому призеру Олимпиады-2014 в Сочи Денису Тену, сообщает Tengrinews.kz.
Памятник установлен на месте его гибели - на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы.
Как отмечается, скульптор мемориала - Матвей Макушкин из Санкт-Петербурга, который также является автором скульптуры Виктора Цоя на улице Тулебаева в Алматы. Ее установили в июне 2018 года.
Кроме того, в память о Денисе Тене 20 июля в "Алматы Арена" состоится ледовое шоу, в котором примут участие знаменитые фигуристы, тренеры и друзья Дениса.
Напомним, 19 июля 2018 года днем на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы Денис Тен получил ножевые ранения. Спортсмен побежал за неизвестными, которые сняли зеркала с его автомобиля. В ходе потасовки Тен получил смертельное ранение. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Спустя два часа, в 17:30, он умер.
Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил Генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову и министру внутренних дел Калмуханбету Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта РК Дениса Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование.
17 января 2019 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы был вынесен приговор троим подсудимым, обвиняемым в убийстве спортсмена, - Арману Кудайбергенову, Нуралы Киясову и Жанар Толыбаевой.