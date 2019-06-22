Общество
В Алматы открыли мемориал Денису Тену
В Алматы открыли мемориал погибшему казахстанскому фигуристу, бронзовому призеру Олимпиады-2014 в Сочи Денису Тену, сообщает Tengrinews.kz.

Памятник установлен на месте его гибели - на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы.

Как отмечается, скульптор мемориала - Матвей Макушкин из Санкт-Петербурга, который также является автором скульптуры Виктора Цоя на улице Тулебаева в Алматы. Ее установили в июне 2018 года.



Кроме того, в память о Денисе Тене 20 июля в "Алматы Арена" состоится ледовое шоу, в котором примут участие знаменитые фигуристы, тренеры и друзья Дениса.

Напомним, 19 июля 2018 года днем на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы Денис Тен получил ножевые ранения. Спортсмен побежал за неизвестными, которые сняли зеркала с его автомобиля. В ходе потасовки Тен получил смертельное ранение. Денис Тен был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Центральную городскую клиническую больницу. Спустя два часа, в 17:30, он умер.

Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил Генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову и министру внутренних дел Калмуханбету Касымову взять дело об убийстве заслуженного мастера спорта РК Дениса Тена под особый контроль, а также обеспечить его тщательное и объективное расследование.

Полиция Алматы задержала подозреваемого в убийстве Дениса Тена – 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области. Его фото было опубликовано МВД.

Ранее был задержан другой подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста – Нуралы Киясов 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.

17 января 2019 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы был вынесен приговор троим подсудимым, обвиняемым в убийстве спортсмена, - Арману Кудайбергенову, Нуралы Киясову и Жанар Толыбаевой.

Популярное

Все
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Мы вступаем в новый, важный и значительный период Казахстана – Ерлан Карин
По активности на референдуме лидирует Шымкент
"Люди должны знать, что их голоса учитываются, а не идут в "ведро" – Миссия наблюдателей от СНГ
Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокую активность казахстанцев на референдуме
Премьер-министр проголосовал на референдуме
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме
Аида Балаева проголосовала на референдуме
К голосованию приступили все 9947 участков в Казахстане – ЦКР
Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея
Спикер Сената принял участие в голосовании на референдуме
Список погибших в январских событиях будет опубликован – Токаев
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
"От нас зависит будущее Казахстана": как идёт голосование в Карагандинской области
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
Казахстанцы в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РК
Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме
16 часов продлится масштабный телемарафон по референдуму в Казахстане
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Общество
Сестры-близняшки впервые пришли на голосование в Кызылордин…
Общество , Референдум
Ветеран войны проголосовала на референдуме в Нур-Султане
Общество
Голосование в Алматы: принять участие в референдуме приходя…
Общество , Референдум
Кто из алматинских знаменитостей пришел на референдум

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]