– В городе во всем чувствуется атмосфера юбилея поэта, – отметила жительница Алтая Оксана Скоснягина. – В общеобразовательной школе номер одиннадцать открыли зал Абая. Там можно ознакомиться с биогра­фией просветителя, его творческим наследием.

Молодежь Алтая начала праздничные мероприятия с круглого стола, где участники поделились своими знаниями об Абае как об акыне, государственнике, мудром политике. На встрече прозвучали интересные факты, доказывающие всемирную известность нашего выдающегося соотечественника. Книги Абая переведены на десятки языков мира, включая английский, арабский, китайский, испанский, итальянский, немецкий, французский… Памятники поэту, помимо Казахстана, установлены в Турции, Иране, Узбекистане, Венгрии, Китае, Франции, Грузии, Кыргызстане и других странах. В России и соседних республиках Центральной Азии традицией стали Абаевские чтения, в Венг­рии философское наследие сына казахского народа стало основой для отдельного научного направления.

– Память о просветителе хранят во многих уголках планеты, – отметил представитель молодежи района Антон Кузнецов. – Нам важно еще помнить, что Абай оставил след и как реформатор, который стремился найти баланс между древними традициями казахов и веяниями нового времени, прогрессом.

Между тем богатая программа юбилейных мероприятий предусмотрена во всех городах и районах на востоке страны. В Усть-Каменогорске, например, этнографический музей-заповедник подготовил выставку живописи «Мир Абая». В парковом комплексе на левом берегу Иртыша организовали город мастеров народных ремесел, там можно принять участие в играх по народным видам спорта. Областная библиотека им. А. С. Пушкина объявила конкурс «Абай оқулары – 2025», финалом которого станет гала-концерт. Здесь же можно побывать на книжной выставке «Наследие Абая – духовное достояние нации».

В целом программа наполнена интересными творческими событиями, привлекательными в первую очередь для молодых. Как отметили в областном акимате, юбилей поэта – это отличный повод заявить о своем творческом таланте.