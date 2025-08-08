В Алтае открыли мурал с портретом поэта

Наследие
Категория логотип
64
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Для большого рисунка выб­рали торец жилого дома в самом центре города. Художники работали несколько дней, а тем временем жители многоэтажки привели в идеальный порядок двор. В ходе церемонии открытия прозвучало немало слов о роли, которую сыграл великий сын казахского народа в становлении и развитии национальной культуры. Он стал символом стремления к просвещению, знаниям, гуманизму. Горожане читали произведения Абая, наполненные размышления­ми о вечных ценностях.

фото акимата района Алтай ВКО

– В городе во всем чувствуется атмосфера юбилея поэта, – отметила жительница Алтая Оксана Скоснягина. – В общеобразовательной школе номер одиннадцать открыли зал Абая. Там можно ознакомиться с биогра­фией просветителя, его творческим наследием.

Молодежь Алтая начала праздничные мероприятия с круглого стола, где участники поделились своими знаниями об Абае как об акыне, государственнике, мудром политике. На встрече прозвучали интересные факты, доказывающие всемирную известность нашего выдающегося соотечественника. Книги Абая переведены на десятки языков мира, включая английский, арабский, китайский, испанский, итальянский, немецкий, французский… Памятники поэту, помимо Казахстана, установлены в Турции, Иране, Узбекистане, Венгрии, Китае, Франции, Грузии, Кыргызстане и других странах. В России и соседних республиках Центральной Азии традицией стали Абаевские чтения, в Венг­рии философское наследие сына казахского народа стало основой для отдельного научного направления.

– Память о просветителе хранят во многих уголках планеты, – отметил представитель молодежи района Антон Кузнецов. – Нам важно еще помнить, что Абай оставил след и как реформатор, который стремился найти баланс между древними традициями казахов и веяниями нового времени, прогрессом.

Между тем богатая программа юбилейных мероприятий предусмотрена во всех городах и районах на востоке страны. В Усть-Каменогорске, например, этнографический музей-заповедник подготовил выставку живописи «Мир Абая». В парковом комплексе на левом берегу Иртыша организовали город мастеров народных ремесел, там можно принять участие в играх по народным видам спорта. Областная библиотека им. А. С. Пушкина объявила конкурс «Абай оқулары – 2025», финалом которого станет гала-концерт. Здесь же можно побывать на книжной выставке «Наследие Абая – духовное достояние нации».

В целом программа наполнена интересными творческими событиями, привлекательными в первую очередь для молодых. Как отметили в областном акимате, юбилей поэта – это отличный повод заявить о своем творческом таланте.

#культура #наследие #Абай #Алтай #мурал #180 лет

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Актерский паспорт Абдильманова
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Диалог сквозь время
Созвучие графики и поэзии
Мой Абай
Философия Абая – пища для ума

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]