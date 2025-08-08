В Алтае открыли мурал с портретом поэта
Для большого рисунка выбрали торец жилого дома в самом центре города. Художники работали несколько дней, а тем временем жители многоэтажки привели в идеальный порядок двор. В ходе церемонии открытия прозвучало немало слов о роли, которую сыграл великий сын казахского народа в становлении и развитии национальной культуры. Он стал символом стремления к просвещению, знаниям, гуманизму. Горожане читали произведения Абая, наполненные размышлениями о вечных ценностях.