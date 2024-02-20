В Астане хотят поднять оплату за проезд в автобусах

Другое
66
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В частности, планируется установить единый тариф на регулярные автомобильные перевозки в размере 110 тенге за одну поездку. При наличной оплате тариф составит 220 тенге.

Проект предусматривает и дифференцированный тариф на маршруты регулярных автоперевозок в городском и пригородном сообщениях по городу Астане в следующих размерах:

1) на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 110 тенге;

2) на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 250 тенге;

3) на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 110 тенге;

4) на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 9 тенге 50 тиын за один километр;

5) на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 220 тенге;

6) на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 350 тенге;

7) на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате наличными деньгами – 220 тенге;

8) на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 14 тенге за один километр.

Документ еще не принят, он доступен для обсуждения до 5 марта, ознакомиться с ним можно здесь.


 

 

#Астана #автобусы #оплата

Популярное

Все
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Когда мороз не помеха
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Длинные уши лжи
Зимой оставили без газа
Новый киносезон
Газ не про вас
Перспективная повестка страны
Чистить надо лучше!
Школьный переполох
Раздрай в депутатском корпусе
На поля, а не в песок
В снежном плену
По вопросам электоральной системы
Розовые фламинго прилетели на озеро Караколь в Актау
На страже прав человека
Догнать и лидировать
Программа переселения с юга на север не дала результатов – Ашимбаев
О добре и зле
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Заставлять или убеждать?
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстан глазами американца в начале XX века
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Миллион за выносливость
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Судьбу свою кляня…
Вторая победа в сезоне
История в комиксах
Алексей Навальный скончался в колонии
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Детский сад горел в Семее
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Казахстан впервые в истории вошел в список средних держав
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Квартирную кражу раскрыли в Уральске по отпечаткам пальцев
На 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов
Глав крестьянских хозяйств заподозрили в мошенничестве в Ак…
Фабрика на АО «Майкаинзолото» планирует приостановить свою …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]