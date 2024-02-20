В Астане хотят поднять оплату за проезд в автобусах

Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА», передает Kazpravda.kz
В частности, планируется установить единый тариф на регулярные автомобильные перевозки в размере 110 тенге за одну поездку. При наличной оплате тариф составит 220 тенге.
Проект предусматривает и дифференцированный тариф на маршруты регулярных автоперевозок в городском и пригородном сообщениях по городу Астане в следующих размерах:
1) на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 110 тенге;
2) на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 250 тенге;
3) на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 110 тенге;
4) на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 9 тенге 50 тиын за один километр;
5) на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 220 тенге;
6) на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 350 тенге;
7) на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате наличными деньгами – 220 тенге;
8) на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 14 тенге за один километр.
Документ еще не принят, он доступен для обсуждения до 5 марта, ознакомиться с ним можно здесь.