В Астане хотят поднять оплату за проезд в автобусах

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В частности, планируется установить единый тариф на регулярные автомобильные перевозки в размере 110 тенге за одну поездку. При наличной оплате тариф составит 220 тенге.

Проект предусматривает и дифференцированный тариф на маршруты регулярных автоперевозок в городском и пригородном сообщениях по городу Астане в следующих размерах:

1) на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 110 тенге;

2) на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 250 тенге;

3) на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 110 тенге;

4) на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты – 9 тенге 50 тиын за один километр;

5) на городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 220 тенге;

6) на экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 350 тенге;

7) на регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате наличными деньгами – 220 тенге;

8) на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами – 14 тенге за один километр.

Документ еще не принят, он доступен для обсуждения до 5 марта, ознакомиться с ним можно здесь.



