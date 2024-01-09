В Астане мужчина «заказал» сестру жены

Судом установлено, что мужчина заказал убийство сестры своей супруги за 10 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны

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Мотив его действий - потратил оставленные ему на хранение денежные средства. Совершить убийство он предложил своему знакомому. А тот перепоручил его другому человеку, который и сообщил об этом в полицию.

Полиция, с целью задержания заказчика и пособника убийства, имитировала убийство потерпевшей и задержала осужденных.

В апелляционных жалобах сторона защиты оспаривала приговор, мотивируя тем, что заказчик с его знакомым заказали не убийство потерпевшей, а только ее избиение, чтобы она на время забыла о денежных средствах.

Коллегия пришла к выводу, что вина осужденных доказана стабильными показаниями нанятого исполнителя убийства, стенограммами разговоров, вещественными доказательствами.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 3 ноября 2023 года, заказчик получил 10 лет тюрьмы, его пособник – 7,5 лет.

Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

