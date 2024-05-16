В столице на «Алтын белгі» претендуют около 300 школьников

В столице, как и во всем Казахстане, учебный год завершится 25 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году школу закончат 11 230 учеников. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления образования Астаны Маржангуль Каирбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт

По данным управления, в 2023-2024 учебном году количество учащихся в школах столицы составило более 263 тысяч. Из них завершат обучение 11 230 выпускников 11 классов и 19 952 учащихся 9-х классов. На «Алтын белгі» претендуют 294 ученика, а на аттестат с отличием – 717 учеников.

Маржангуль Каирбаева напомнила, что 24 мая для учащихся 1-10 классов школ пройдут единые классные часы на тему «Білімім Отаныма». Для выпускников 11-х классов проведут «Последний звонок», посвященный окончанию учебного года, который состоится 25 мая.

При этом на мероприятиях запрещается:

- привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий, организация праздничных столов;

- проведение выездных экскурсий по городу с привлечением арендуемых автомобилей;

- администрации и педагогическим работникам запрещается собирать денежные средства, а также получать подарки.

Стоит отметить, что итоговые выпускные экзамены для обучающихся 9 (10) классов пройдут с 29 мая по 10 июня по четырем предметам. Государственные выпускные экзамены для обучающихся 11 (12) классов – с 28 мая по 11 июня по пяти предметам.

«В этом году с 27 по 31 мая впервые в 5-8, 10 классах пройдут промежуточные экзамены по предмету казахский язык и литература с целью оценки усвоения учащимися содержания программ. «Казахский язык» – казахские классы, «Казахский язык и литература» – для классов, изучающих другой язык, помимо казахского. Сдавать экзамены будут письменно и устно», - рассказала Маржангуль Каирбаева на брифинге в акимате.

Торжественное вручение аттестатов для выпускников столицы состоится 14 июня текущего года. Также для столичных выпускников пройдет самый масштабный вечер – форум «Елорда мақтанышы-2024».

По данным Минобразования, 186 тысяч выпускников в стране попрощаются со школьной скамьей этой весной.