В Астане презентовали документальный телепроект «Қазына»

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Новый телевизионный проект «Қазына», рассказывающий о домбре и культуре кюя, реализован агентством «Хабар» по заказу Министерства культуры и информации, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ РК

Глава Минкультуры Аида Балаева отметила, что казахский народ на протяжении веков сохранял историю и культуру посредством кюев. 

«Поздравляя с национальным днем домбры, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что «в звуках домбры мы слышим истоки отечественной истории и многовековую летопись Великой степи. Невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры. Во все времена проникновенный кюй возвышал национальный дух». Действительно, искусство кюя неотделимо от истории страны. Наш долг – пропагандировать и передавать будущим поколениям наше священное искусство», – подчеркнула Аида Балаева.

«Қазына» призван возродить и донести до казахстанцев наследие исполнителей кюев, имена которых золотыми буквами вписаны в историю национальной музыки. 

Документальный фильм рассказывает об истории, событиях и особенностях семи школ кюя, распространившихся по направлениям шертпе и токпе. Добавим, ученым, изучающим это искусство, за последние годы удалось увеличить количество школ с 7 до 12. В проекте принимают участие специалисты искусствоведения, музыковедения, этнографии и исторических наук.

Первый эфир программы – 20 января в 14.30 на канале «Хабар», в дальнейшем она будет выходить каждую субботу в 14.00.

 

#Хабар #домбра #Балаева #ТВ-проект #Казына #куй

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