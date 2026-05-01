В Астане прошли праздничные мероприятия ко Дню единства

Событие

Концерт прошел под открытым небом, передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат Астаны

В Астане в честь Дня единства народа Казахстана в парке Жетысу прошло масштабное праздничное мероприятие.

На сцене под открытым небом представили разнообразную программу, отражающую культуру и традиции разных этносов. Зрителям показали вокальные номера, национальные и этнические танцы, а также театрализованные постановки.

Особое внимание публики привлекли выступления ансамбля «Алтын ұрпақ» и творческого коллектива «ХАЗАР».

Яркие танцы народов Кавказа, гавайские мотивы, лирические композиции и финальный номер стали ключевыми элементами концертной программы.

«Подобные праздничные программы направлены на популяризацию культуры нашей страны и укрепление дружбы и единства между народами», - отметили в Акимате столицы.

Помимо концерта, для гостей организовали игровые площадки и конкурсы, которые дополнили атмосферу праздника. Мероприятие стало значимым событием как для детей, так и для взрослых.

 

#Астана #концерт #День единства

