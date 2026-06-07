Казахстанская тазы завоевала высший титул на выставке в Италии

Победа национальной породы стала важным шагом в ее продвижении на мировой кинологической арене

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Казахская тазы по кличке Кербез успешно выступила на одной из престижных кинологических выставок в Италии, завоевав титул чемпиона страны, передает Kazpravda.kz.

Достижение стало значимым событием не только для владельцев собаки, но и для всей отечественной кинологической общественности. Победа способствует продвижению казахской тазы на международной арене и повышает интерес к национальной породе за пределами Казахстана.

«Кербез достойно представила Казахстан на престижной выставке в Италии и завоевала титул Чемпиона Италии. Эта победа — не только успех владельцев и команды, но и важный вклад в популяризацию казахской тазы на мировой кинологической арене. С каждым таким достижением наша национальная порода становится всё более узнаваемой и уважаемой за пределами Казахстана», - сообщили в ОФ «Клуб национальной охоты NOMAD».

В клубе отметили, что международный успех Кербез стал еще одним подтверждением высокого потенциала казахской тазы и результатом многолетней работы по сохранению и развитию национальной породы.

Казахская тазы считается одной из древнейших охотничьих пород Центральной Азии и является важной частью культурного наследия казахского народа.