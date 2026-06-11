Музыка, объединяющая народы и страны

фото Юрия Беккера

Масштабное событие вновь объединило музыкантов, ремесленников, художников и десятки тысяч зрителей на площади Абая перед Дворцом Республики. За годы существования фестиваль превратился в настоящий музыкальный праздник, стал важным инструментом развития событийного туризма, ежегодно привлекая в город множество гостей. Мероприятие проводится при поддержке акимата Алматы. Нынче, в отличие от прошлых лет, программа Spirit of Tengri была рассчитана на один день.

Главное музыкальное событие лета в Алматы посетили около 50 тыс. зрителей. Для них работали концертная площадка, ярмарка ремесленников Ethno Market, зоны отдыха, фудкорт, интерактивные и арт-пространства. Специальным гостем фестиваля стал вокалист легендарного проекта Enigma Эндрю Дональдс, чьи композиции знакомы миллионам слушателей по всему миру.

Вместе с артис­том на сцену вышли Президентский камерный оркестр «Манас» Кыргызской Республики, казахстанская певица Нора Нугман и детский хор Авторской школы Жании Аубакировой.

По словам генерального продюсера фестиваля Константина Головина, появление артиста такого уровня стало настоящим подарком для алматинцев и гостей города. К слову, вход на фес­тивальную площадку бесплатный. Каждый мог увидеть мировую звезду вживую, почувствовать атмосферу большого международного музыкального праздника и стать частью уникального культурного события.

– Выступление Эндрю Дональдса стало одним из самых эмоциональных моментов фестиваля. Артист активно общался с публикой, несколько раз выходил на бис и тепло отзывался об Алматы, о гос­теприимстве и доброжелательности его жителей, – отметил Константин Головин.

Однако Spirit of Tengri – это не только громкие имена. Одной из главных миссий фестиваля остается поддержка молодых музыкантов и популяризация современной этнической музыки.

В этом году на сцену вместе с мировой звездой вышли молодые казахстанские коллективы из Алматы и Астаны. Для начинающих артистов участие в фес­тивале стало своеобразным билетом в большой музыкальный мир, возмож­ностью заявить о себе широкой аудитории и представителям профессионального сообщества. Впервые на главной сцене фестиваля выступили победители открытого отбора Open Call – группы JU BAND, DUANA и NY-ZA. Молодые музыканты представили собственное видение современной этнической музыки, объединив традиционные казахские мотивы с джазом, роком и world music.

Неотъемлемой частью фестиваля продолжает оставаться Ethno Market. Более сорока мастеров представили изделия декоративно-прикладного искусства, современного дизайна, текстиля, керамики и национальные сувениры. Таким образом фестиваль способствует развитию МСБ, предоставляя дополнительные возможности для предпринимателей, представителей сферы услуг и креативных индустрий.

Ярким культурным событием программы стал арт-перформанс «Проекция вечности» художницы LAILA ZHARKYN. Автор проекта, вдохновленная древними петроглифами Казахстана, пригласила гостей фестиваля принять непосредственное участие в создании коллективного художественного произведения, посвященного культурной памяти и преемственности поколений.

Стоит отметить, что впервые на фестивале был организован раздельный сбор отходов: при помощи 60 волонтеров зрители могли сортировать их на месте, а весь собранный пластик, стекло и алюминий были направлены на переработку.

– Уникальность фестиваля заключается и в том, что он объединяет людей разных возрастов, национальностей и музыкальных предпочтений. Среди зрителей можно было увидеть семьи с детьми, молодежь и представителей старшего поколения. На одной сцене встретились разные культуры, традиции и музыкальные направления, что полностью соответствует философии фестиваля – диалогу народов через искусство, – отметил Константин Головин.

Сегодня Spirit of Tengri сохраняет позиции одного из главных культурных брендов Алматы. Его ждут, о нем знают далеко за пределами Казахстана, а каждый новый фестиваль становится заметным событием в культурной жизни региона. Именно поэтому Spirit of Tengri остается не только площадкой для творческого обмена и поддержки молодых талантов, но и важным фактором развития событийного туризма, способствующим повышению международной привлекательности Алматы.