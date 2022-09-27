В Астане расширили два ЦОНа для получения ИИН

Заместитель директора филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Астана Динара Куанышева сообщила, где граждане могут получить услуги по получению ИИН, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В связи с увеличением обращений в центры обслуживания населения иностранных граждан, государственная корпорация "Правительство для граждан" решила открыть дополнительный сектор на 20 рабочих мест по адресу Сауран, 7, а также в здании "Нурлы жол" по улице А-82 действует сектор миграционных услуг с 15 рабочими местами", - сказала Динара Куанышева на брифинге в акимате.

По ее словам, для получения ИИН услугополучателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также нотариально заверенную доверенность при обращении третьим лицом.

Срок оказания услуги – 1 рабочий день.