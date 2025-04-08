В Астане в третий раз прошла встреча Аutism Talks

Здравоохранение
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Елена Левкович
корреспондент

Это ежегодная встреча родителей детей с расстройствами аутистического спектра, приу­роченная ко Всемирному дню информирования об аутизме.

фото фонда «Болашақ»

На мероприятии, организованном корпоративным фондом «Болашақ» (проекты по инклюзивному образованию – их стихия с 2015 года) и поддерживаемом партией «Amanat» в рамках программы «Кедергісіз келешек», собралось более 400 участников – родителей особенных детей, профильных специалистов и педагогов.

В формате TED Talk родители, воспитывающие детей с аутизмом, делились своими историями: как не сдаваться после постановки диагноза, чем можно помочь другим и почему важно развивать образовательные и социальные проекты. Яркие примеры таких семей – мама особенного подростка и основатель инклюзивной мастерской «Ерекше өнер» в Караганде Екатерина Юртае­ва, куратор поведенческих программ фонда «Болашақ» и мама подростка с аутизмом Елена Смолыгина.

– Актуальность встреч Аutism Talks только растет. Важно, чтобы родители имели доступ к проверенной информации о том, как действовать, чтобы избежать излишних трат времени, денег. В этом году мы впервые проводим Autism Talks в двух городах – Астане и Алматы – при поддержке Казахстанской федерации шахмат. Мы изменили формат мероприя­тия, добавив выступления людей с аутизмом, которые рассказывают, как они живут и как воспринимают мир, – прокомментировала председатель Попечительского совета фонда Динара Гаплан.

Актуальности мероприя­тию добавила и ярмарка изделий, сделанных руками особенных ребят: выпечка, шопперы, сувенирная продукция. Это результат реализуемого фондом проекта по профессиональному обучению подростков с особыми образовательными потребностями в колледжах.

– Родители, пришедшие на встречу, убедились, что их дети могут иметь профессию, способны получить ценные навыки как для работы, так и в целом для жизни, могут быть полезными обществу, – отметила Динара Гаплан.

Конечно, родители верят в своих детей. Так, Алмагуль, мама участника проекта Асылбека Сатинова, еще пару лет назад не могла и представить, что ее сын (у подростка аутизм) сможет устроиться на работу. А вот сейчас благодаря учебно-производственному комбинату фонда «Болашақ» Асыл­бек – помощник кондитера! При этом парень продолжает обучение в колледже.

На встрече также выступили сертифицированный поведенческий аналитик, супервизор поведенческих программ фонда «Болашақ» Кумусай Альденова, детский врач-невролог Ольга Лукша, главный специалист отдела образования города Астаны Гульшат Исинова. Они говорили о вопросах диагностики, коррекции поведения у детей с РАС.

Отметим, что в апреле фонд «Болашақ» планирует провести ряд мероприятий, включая классные часы, конкурсы и благотворительный забег Run for Autism, чтобы повысить осведомленность о проблеме аутизма. Согласно данным Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования за 2024 год, в Казахстане более 15 тыс. детей с аутизмом, из них почти 7 тыс. – дошкольники.

По неофициальным данным, общее число детей с аутизмом в стране превышает 35 000. По оценкам ВОЗ, один из ста детей имеет расстройство аутистического спект­ра, а по данным Цент­ра по контролю и профилактике заболеваний США, этот показатель составляет один из 36. У мальчиков аутизм диагно­стируется более чем в четыре раза чаще, чем у девочек.

#дети #встреча #аутизм #Аutism Talks

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