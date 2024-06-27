В Астане военнослужащие Национальной гвардии МВД РК спасли девушку

Инцидент произошел накануне вечером - около 18:55 во время несения службы по охране общественного порядка в столичном районе "Алматы"

Фото: пресс служба НацГвардии МВД РК

Начальник войскового наряда младший сержант Ризабек Тюлеев и патрульный рядовой Руслан Мусин, передвигались по своему маршруту вблизи моста Сарайшык, когда поступил сигнал из ЦОУ о том, что девушка находится на краю моста и плачет.

«Увидев девушку на мосту, мы незамедлительно направились к ней. Она в это время уже стояла за перилами. Молодая девушка грозилась спрыгнуть», – рассказывает Ризабек Мерекеев.

Гвардейцы убеждали девушку не совершать необдуманный поступок.

В это время рядом проходившие люди также пытались успокоить девушку. Выждав момент, гвардейцы и гражданские лица совместными усилиями сняли её с перил. После чего, успокоив, доставили в Управление полиции столичного района "Алматы".