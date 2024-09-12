В Астане впервые пройдет чемпионат Азии по настольному теннису

На соревнованиях выступят 210 спортсменов из 26 стран

Фото: Федерация настольного тенниса РК

С 6 по 13 октября в Астане пройдет XXVII чемпионат Азии по настольному теннису, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Столица Казахстана впервые примет континентальное первенство. В чемпионате примут участие лучшие игроки со всей Азии, которые будут бороться за престижное звание сильнейших на континенте.

Медали между собой разыграют мастера малой ракетки из Бахрейна, Гонконга, Индии, Иордании, Ирана, Йемена, Катара, Китая, Китайского Тайбэя, КНДР, Кыргызстана, Малайзии, Мальдив, Монголии, Непала, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки, Южной Кореи, Японии и Казахстана.

Среди участников олимпийский чемпион в командном зачете, четырехкратный чемпион мира Ван Чуцинь из Китая, серебряные призеры Олимпийских игр в командном зачете Мива Харимото и Миу Хирано (Япония), обладательница золотой и серебряной медали Олимпиады Сунь Инша (Китай), олимпийская чемпионка в миксте Мима Ито (Япония), бронзовый призер Олимпиады в командном зачете Томоказу Харимото (Япония).

Сборную Казахстана представят участник Олимпийских игр Рио-2016, Токио-2020, Париж-2024 Кирилл Герасименко, участница Олимпиады-2020 Анастасия Лаврова, победитель молодежного чемпионата мира в миксте Алан Курмангалиев, обладательницы различных наград международных турниров Сарвиноз Миркадирова, Зауреш Акашева и другие.

Соревнование пройдет в Национальном теннисном центре BEELINE ARENA. Вход для зрителей свободный.

Чемпионат в прямом эфире будет транслировать телеканал «Qazsport».