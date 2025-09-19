В Астане запустят шаттл-маршруты во время концерта Backstreet Boys
48
21 сентября в Астане состоится концерт группы Backstreet Boys
Для удобства зрителей в этот день будут организованы специальные автобусы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
Шаттл-автобусы будут доставлять зрителей до места проведения концерта - стадиона "Астана Арена".
Они будут курсировать с 16:00 часов с пяти точек сбора:
- парковки “Столичного цирка”;
- парковки мечети “Хазрет Султан”;
- парковки СК “Казахстан” по улице К.Сатпаева;
- парковки Центрального парка;
- Парковка у мечети "Бас Мешіт".
Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей столицы.