В Baitursynuly University обсудили стратегии подготовки инженеров будущего

Образование
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На базе Костанайского регионального университета имени Ахмет Байтұрсынұлы состоялось расширенное выездное заседание учебно-методического объединения в области инженерного образования на тему «Инжиниринг 4.0: стратегии, вызовы и партнерства»

Фото: Gov.kz

В заседании приняли участие представители министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, местных исполнительных органов, индустриальные и зарубежные партнеры, а также члены учебно-методического объединения.

Мероприятие прошло в смешанном формате: более 80 участников присутствовали очно в региональном Smart-центре, расположенном на базе университета, а также на площадках индустриальных партнеров (Allur, Kia Qazaqstan, KamLIT KZ и АгромашХолдинг). Более 70 участников подключились онлайн, что позволило расширить географию мероприятия и привлечь зарубежных представителей.

Основная цель расширенного заседания – обсуждение новых стратегий в области инженерного образования, реагирование на вызовы эпохи Инжиниринга 4.0 и укрепление партнерских отношений.

С приветственным словом выступили: ректор КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы Сейтбек Куанышбаев, заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова, ректор КТУ имени Абылкаса Сагинова Сауле Сагинтаева и заместитель руководителя управления общественного развития акимата Костанайской области Кайрат Казез.

В рамках пленарного заседания были обсуждены вопросы подготовки инженерных кадров, эффективные формы взаимодействия университета с промышленными предприятиями, а также реализация национальной модели инженерного образования в Казахстане.

Особое внимание уделялось вопросам взаимодействия вузов с индустриальными партнерами, развитию дуального образования и созданию передовых инженерных школ (BES) на базе университетов. Представитель группы компаний Allur Айгуль Ахметова поделилась опытом противостояния индустриальным вызовам, акцентировав внимание на значимости совместных образовательных программ с вузами, внедрения дуального обучения и участии университетов в разработке кадровых стратегий.

В своих докладах представители компаний Kia Qazaqstan и KamLIT KZ акцентировали внимание на ключевых направлениях развития инженерного образования, включая активное внедрение цифровых технологий, расширение международного сотрудничества и повышение конкурентоспособности выпускников.

Особое значение придавалось формированию у студентов актуальных инженерных компетенций, востребованных в транснациональных корпорациях. Были представлены инициативы по расширению академического взаимодействия с зарубежными вузами, а также по разработке образовательных программ, максимально адаптированных к требованиям высокотехнологичных отраслей. При этом особый приоритет был отдан дуальному обучению как эффективному инструменту подготовки специалистов, который позволяет сочетать глубокие теоретические знания с практическим опытом работы на производстве.

Во второй половине дня прошла коммуникационная площадка «BES Connect: день технологического диалога», в рамках которой участники посетили заводы и ознакомились с передовыми производственными технологиями. Компании Allur, KamLIT KZ и АгромашХолдинг представили свои новейшие разработки и решения, акцентировав внимание на важности внедрения современных материалов, оптимизации производственных процессов и повышении квалификации инженерных специалистов.

По итогам мероприятия были достигнуты соглашения о дальнейшем развитии совместных инициатив, направленных на подготовку высококвалифицированных инженерных специалистов для технологически ориентированных отраслей.

#Костанай #университет #обучение

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