В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей

Наурыз
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Праздничные мероприятия охватили все районы области и микрорайоны Семея, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

В рамках празднования Наурыза в области Абай было установлено около 300 юрт, из которых более 50 разместили на центральной площади Семея. Каждая юрта получила специальное название, посвященное выдающимся личностям и значимым событиям: «Абай ауылы», «Шәкәрім ауылы», «Достық ауылы», «Мейірім ауылы», «Өнерпаздар ауылы», «Руханият ауылы», «Білім ордасы», «Ардагерлер ауылы», «Шапағат», «Жасыл ел», «Табыс», «Болашақ», «Сәулет», «Заң мен тәртіп», «Ауылым – алтын бесігім», а также юрты, посвященные 110-летию Бауыржана Момышұлы, 100-летию Нургисы Тілендиева, 95-летию Шамши Калдаякова, 120-летию Ильяса Есенберлина, 125-летию Шакера Әбенова, 90-летию Жумекена Нажимеденова и 30-летию Конституции Казахстана.

Аким области посетил юрты на центральной площади и принял участие в одном из главных событий Наурыз мейрамы — церемонии тұсаукесер. В честь 180-летия великого Абая в регионе одновременно провели этот обряд для 180 малышей, символизируя их первые шаги в новую жизнь. В Семее глава региона вместе с представителями интеллигенции, культуры, образования, спорта, предпринимательства и других сфер перерезал путы у 40 детей.

22 марта праздничные мероприятия охватили все районы области и микрорайоны Семея. Город подготовил насыщенную программу для масштабного празднования Наурыза: на центральной площади развернулись выставки народных ремесел, национальные игры, спортивные соревнования и фотозоны.

Одним из ярких событий праздника стало выступление 100 юных домбристов, которые одновременно исполнили произведения Нургисы Тілендиева в честь 100-летия композитора. Этот перформанс подарил зрителям уникальную атмосферу, наполненную музыкой и историческим наследием.

Семейцы и гости города также насладились концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады — групп «Алашұлы», «МузАрт», а также артистов Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева и городского дворца культуры.

В рамках вечерней программы выступят группа «Алашұлы», дуэт «Әдемі-ай», Кайрат Нуртас и местные артисты.

#Наурыз #Семей #Абай Кунанбаев #тұсаукесер

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