В числе партнеров

В Вашингтоне впервые прошел Глобальный форум Всемирного банка GovTech «Управление в цифровую эпоху», в ходе которого стало известно, что Астанинский хаб госслужбы признан глобальным партнером мировой финансовой организации. На международной экспертной площадке собрались ведущие мировые исследователи, новаторы и практики в области GovTech в целях обмена идеями и формирования цифровой транс­формации госсектора для устойчивого и справедливого будущего.

На форуме эксперты отметили, что современные технологии должны быть использованы для повышения уровня доверия общества к правительствам.

– В этом вопросе очень важно налаживать партнерские отношения с бизнесом, так как исследования показывают, что доверие к технологиям, используемым частными структурами, в среднем выше, чем к средствам, используемым правительствами, – подчеркнул председатель управляющего комитета хаба Алихан Байменов. Он также отметил, что включение в число глобальных партнеров Всемирного банка является для Астанинского хаба госслужбы большой честью.

В рамках визита также состоялась встреча Алихана Байменова и заведующего отделом госуправления Администрации Президента РК Альтаира Ахметова с высшим руководством Офиса кадровой службы США (ОРМ) – Робом Шрайвером, Марком Ламбертом и другими его сотрудниками. Представители OPM рассказали об особенностях функционирования американской системы госслужбы, в том числе о процессе отбора и оценки кадров, а также о старшей государственной службе (Senior Exeсutive Service – аналог корпуса «А» в Казахстане). Стороны также обсудили пути развития дальнейшего сотрудничества, включая совместные прог­раммы для повышения квалификации госслужащих Казахстана и стран региона.