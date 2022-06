Провести этот день, не преподнеся своей второй половинке хотя бы открытки с искренним и красивым признанием, – все равно что встретить Новый год без оливье, елки в мандаринах и Деда Мороза на корпоративе.

Безусловно, все слышали о существовании такого праздника, более того, многие его активно отмечают в соответствии со сложившимися в стране обычая­ми и традициями. Но далеко не каждый знает, каковы истоки возникновения Дня святого Валентина.

Ты помнишь, как все начиналось…

По одной из версий, своими корнями Валентинов день глубоко уходит в позабывшиеся сегодня дни сурового правителя – римского императора Клавдия II. Это было время многочисленных кровопролитных войн и жестоких нравов.

Конечно, народ империи, мягко говоря, был недоволен сложившейся обстановкой. А Клавдий Жестокосердный в свою очередь не мог набрать солдат в свои легионы, как он считал, потому что мужчины не желают покидать свои семьи. И самым логичным правитель признал решение запретить обручение и браки в Риме.

Но не суждено было сбыться козням великого императора – христианский священник Валентин встал на защиту любви. Вопреки указу Клавдия он тайно венчал влюбленных. Конечно, нашлись «доброжелатели», донесшие о подобном игнорировании запрета. В итоге Валентина заперли в тюрьме, где он и провел остаток дней своих перед казнью 14 февраля 270 года н. э.

С тех пор этот день, по сути, дата смерти священника с большим, добрым сердцем, считается днем всех влюбленных, своего рода почитанием памяти человека, сделавшего все от него зависящее для соединения любящих сердец вопреки грозному запрету правителя.

Есть и другая версия возникновения праздника. 14 февраля в Риме отмечали Луперкалию – проводился фестиваль в честь богини «лихорадочной» любви Juno Februata и бога Фавна, известного также под именем Луперк. В этот день приносили в жертву коз и собак, их шкуры жрецы резали на полосы и отправлялись в неглиже носиться по Риму, размахивая добытыми с бедных животных кусками кожи и стегая ими встречных женщин.

В общем, малоприличный и не совсем логичный праздник, который после прихода христианства перенесли на один день назад, совместив с Днем святого Валентина. А он, в свою очередь, как и Рождество, вмещает в себя как языческие ритуалы, так и христианские традиции.

Есть еще одна не менее интересная гипотеза появления Дня Ви. Жил-был в начале XX века один американский актер с завышенной самооценкой по имени Рудольфо Валентино, считавший себя идеальным любовником. Ежегодно в четырнадцатый день месяца февраля он созывал гос­тей на весьма пикантные вечеринки и называл их соответственно Valentine’s Day.

А еще говорят, что праздник влюбленных – абсолютно коммерческий проект, созданный для повышения спроса на цветы, конфеты, украшения и прочую атрибутику.

Как бы то ни было, просыпаясь утром 14 февраля, мы (в большинстве своем, конечно, лица женского пола) предвкушаем яркие и красивые признания в лучших чувствах, подарки, цветы, открытки и романтические прогулки под луной.

Сердце на рукаве

Вообще, учитывая длительность существования Дня святого Валентина, неудивительно, что он «оброс» поверьями и обычаями. Некоторые из них добрались до наших дней, сохранившись в языке.

Скажем, в средние века юноши и девушки тянули из чаши предварительно сложенные туда листочки бумаги с именами своих будущих «Валентинов» и «Валентин», прикрепляли их к рукаву и ходили так неделю. А избранный жребием «Валентин» сопровождал свою даму на балы, играл на лютне, вел себя как настоящий рыцарь. К слову, такой шуточно-судьбоносный выбор зачастую заканчивался настоящим счастливым браком.

С той поры в современном анг­лийском есть выражение «to wear your heart on your sleeve» (буквально «носить сердце на рукаве»). Если вдруг вы услышите это в свой адрес, знайте – другим людям очень легко угадать ваши чувства.

Также существует поверье, связанное с птицами. Первая представительница пернатых, встреченная незамужней девушкой в этот день, укажет на род деятельности будущего супруга. Допустим, летящая высоко в небе малиновка пророчила моряка; синичка предсказывала доброго, но легкомысленного мужа; щегол сулил миллионера, а воробышек – муженька небогатого, но работящего; а если девица замечала коршуна или орла, это пророчило мужа красивого, но гулящего.

Еще есть обычай: отправляясь на ночной отдых с 13 на 14 февраля, девушка может загадать суженого, отразив на листочке описание такого мужчины, о котором мечтает. Листочек необходимо свернуть в трубочку и спрятать в шелковую тряпочку (лучше новую), положить под подушку – по поверьям, будущий избранник обязательно явится к вам во сне и, вполне возможно, даже подскажет, где произойдет ваша встреча.

Верят и в такую примету: если первым в этот день позвонит представитель сильной половины человечества, то довольно скоро вас ожидает признание в любви, если утром обрадует поздравлением знакомая или подруга – встреча со второй половинкой отложится на другой год.

Кроме того, даже в наш цифровой век люди верят, что в День святого Валентина меняют полярность приметы. Скажем, разбитое 14 февраля зеркало сулит счастье в любви, забытая дома вещь предрекает хорошие новости.

Поверий, традиций и символов предостаточно, и они приобретают разные «оттенки» в зависимости от географического места празднования.

Марципаны, Teddy и цветы

Вот, например, в Великобритании бытует такой обычай: в День святого Валентина все влюбленные слагают возвышенные стихи, песни и сонеты как подношение святому покровителю любви. А желающим зарегистрировать в этот день брак в ратуше или церкви придется нелегко: резервировать дату нужно за год до события, а то и раньше.

Также англичане, и стар и млад, поют на улицах романтические песни и баллады, получая в качестве благодарности игрушки, конфеты и трюфели. А еще они верят, что 14 февраля все птицы слетаются, чтобы найти себе пару.

Помимо традиционных валентинок, цветов, медвежат Teddy и шоколада в Уэльсе, например, дарят вырезанные из дерева ложки, украшенные изображениями сердец, ключей и замков.

А в Германии в Валентинов день вы нигде не увидите открыток-сердечек и «летающих» повсюду купидонов. Дело в том, что там Валентин считается святым покровителем не влюбленных, а психически больных. Психиатрические лечебницы украшаются алыми лентами, в часовнях проводится специальное богослужение. Тем не менее есть и те, кто предпочитает этот день посвятить своим любимым. Дарят в основном маргаритки и красные хризантемы – эти цветы служат проявлением внимания и искренности.

В Польше праздник отмечается с конца 80-х годов прошлого века. В день влюбленных осуществляется визит в Познаньскую митрополию. Считается, что там и покоятся мощи святого Валентина, также находится его чудотворная икона. Люди верят, что такое посещение обязательно поможет им в любовных делах.

Голландия в этот день удивляет некоторой свободой нравов. Здесь абсолютно не считается постыдным или неправильным, если женщина предложит своему возлюбленному жениться на ней. Горе тому индивидууму, не оценившему такой жест доброй воли. Каков бы ни был его ответ, после предложения он обязан подарить даме платье, лучше шелковое.

Французы в плане подготовки и собственно празднования достаточно консервативны: милые подарочки, цветы, открытки, ужин при свечах в уютном ресторанчике, романтические путешествия… Интересно, что именно они ввели у себя любовные послания-четверостишия, написанные в валентинках.

Исландия относит принадлежность праздника к Вали – сыну Одина. В этот романтический день девушки вешают парням на шеи головешки, а те в ответ пытаются повесить на девушек камушки. Достаточно странный ритуал, если не знать его продолжения: в День Вали нужно разжечь кос­тер, для чего высекают искру ударом камня о камень.

В ЮАР празднование Дня святого Валентина начинается за неделю до 14-го. Повсюду развешивают цветочные гирлянды, бумажные сердечки, изображения купидонов, попугаев (для жителей они являются птицами любви). Влюбленные парочки в праздник совершают прогулки в национальный парк, на пляж или посещают бары и рестораны. Чтобы попасть в заведение общепита с колоритной атмосферой, места нужно бронировать как минимум за полгода.

А вот жители Канады признаются в лучших чувствах не только людям, но и братьям нашим меньшим – например, в Ванкуверский зоопарк в этот день можно прийти с валентинками и подарить их содержащимся там животным. Все дети младше 12 лет, принесшие хотя бы одну открытку, удостаиваются чести бесплатно посетить зоопарк. К слову, канадки так же, как и жительницы Голландии, в этот день могут сделать предложение мужчинам, покорившим их сердца. Вот только в случае отказа канадский кандидат в мужья не отделается шелковым платьем, ему грозит тюремное заключение или штраф.

Перуанцы 14 февраля со спокойным сердцем могут поспать подольше и вообще не появляться на работе, ибо этот день является выходным. Проводятся массовые свадьбы и карнавальные шествия. В составе букетов превалируют орхидеи – национальные цветы страны.

Бразильцы же традиционному празднованию Дня всех влюбленных предпочитают почтить память святого Антония – покровителя брака и сватовства, правда, происходит это не в феврале, а в июне.

На родине святого Валентина, в Италии (по легенде он родился на территории этой страны), дата праздника – сладкий день, когда можно насладиться всевозможными конфетами, шоколадками и печеньем в соответствующей празднику форме сердца.

У граждан США существует традиция за неделю до праздника сооружать из папье-маше сердца, раскрашивать и расписывать их вручную. Они преподносятся в подарок одиноким, несчастным и больным людям. Также свою любовь и бумажные сердца дарят всем родным, близким и друзьям.

Вообще, этот день американцы стали отмечать несколько позже, чем в Европе. И как-то сразу сложилась традиция: тем, кому посчастливилось в этот день быть невестами, отправлять бело-красные марципаны (красный цвет – символ страсти, белый – чистоты любви).

Дания весело и задорно встречает день влюбленных. Повсеместно устраиваются концерты, массовые представления, выставки, шумные вечеринки… Любимым, близким, друзьям, членам семьи и коллегам посылают красивые белые цветы (живые и искусственные) и открытки со смешными стихами и любовными поэмами.

Самым экстравагантным способом празднования славится Япония. В парке или на площади строится большой помост, взбираясь на который юноши и девушки выкрикивают признания. И главное здесь не красноречие и красота «кричалок» – оценивается громкость исполнения. Подарки же в виде шоколада преподносят в основном мужчинам: коллегам, родст­венникам, знакомым, так как 14 февраля считается мужским праздником. А вот 14 марта – дата празднования для женщин, именуемая еще Белым днем. И тут уж мужчины стараются порадовать своих дам сладкими презентами и цветами.

Как бы то ни было, выражение своих чувств – понятие круглосуточное и ежедневное, и для этого необязательно ждать определенной даты. Но если уж хочется-таки праздника, вам есть из чего выбрать. Ведь 14 февраля – это не только день влюбленных, 14-го также празднуют День компьютерщика, день Трифона-перезимника, Дистинг в язычестве (победа света солнца над темными днями зимы), Международный день дарения книг, праздник виноградарей Трифон Зарезан…

И что бы вы ни выбрали, главное – не забыть 14 февраля посмотреть на небо: если ночь звездная – весна будет поздняя, какова погода в этот день – таков и февраль.