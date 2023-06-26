В два раза предлагают повысить тариф тепловики в Астане

Столичные теплосети просят повысить тариф на свои услуги. В заявке «Астана-Теплотранзит» предлагается с июля увеличить тариф на транспортировку тепла на 103%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Хабар 24 .

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На сегодня жители столицы платят за гигакалорию чуть больше 1200 тенге. Эту планку местные антимонопольщики утвердили 3 года назад. Тепловики просят ее поднять, как минимум вдвое, объясняя, что деньги нужны на ремонт сетей. По их расчетам – не меньше 2 миллиардов тенге.

По словам заместителя председателя правления АО «Астана-Теплотранзит» Каната Мукина, планируется увеличить протяженность самих теплотрасс на 516 метров.

«На сегодня средняя зарплата наших работников - 293 тысячи тенге. Мы предполагаем увеличение до среднеотраслевой, по данным статистики, до 400 тысяч тенге. Это позволи нам решить многие проблемы, стоящие перед нами. В частности, высокую текучесть кадров, отсутствие квалифицированного персонала», - отметил Мукин.

После аварий в ряде региональных ТЭЦ минувшей зимой, требования столичных тепловиков небезосновательны, считает международный эксперт по тарифам Асхат Жапсарбай. По данным экспертов, износ сетей в столице составил 55%, что снижает качество тепла.

«Если заявка включает в себя такие затраты, как увеличение заработной платы производственного персонала, что в том числе является социальной поддержкой населения, если это включает дополнительные ремонтные работы, то почему бы и нет. Инвестиционные программы, которые включают мероприятия по капитальному ремонту сетей, я считаю, что это обоснованно. Если мы понимаем, что неизбежно повышение тарифов, то необходимо рассматривать такие варианты, как развитие системы дифференцированных тарифов. Если мы понимаем, что у нас есть социально уязвимые слои населения, для них, конечно, тарифы не должны расти», - говорит международный эксперт по тарифам Асхат Жапсарбай.

В заявку на новый тариф монополист внёс и платежи по льготному займу в 53 млрд тенге. В этом году по кредитной программе «Нурлы жол» предприятие должно было выплатить около полутора миллиарда тенге. Между тем, условия займа удалось изменить, а сроки погашения отодвинуть. Это учли и в департаменте по регулированию естественных монополий, где уже приняли решение по заявке.

«Повышение связано с дополнительными инвестициями для ремонта и реконструкции тепловых сетей, увеличением заработной платы для среднестатистического уровня в отрасли, увеличением расходов с содержанием сетей, переданных на баланс местными исполнительными органами. На сегодня можно уверенно сказать, что рост тарифов на услуги по передаче и распределению тепловой энергии не превысит 20%», - отметил руководитель ДРЕМ по городу Астана Канат Кулназаров.