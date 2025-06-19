В два раза увеличен коечный фонд детских реабилитационных центров в РК

Здравоохранение
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В Казахстане функционируют 75 детских реабилитационных центров, коечный фонд которых увеличен в два раза — до 4 тысяч мест. В регионах открыты 19 центров раннего вмешательства для детей до 3 лет. Об этом сообщила руководитель управления медико-социальной реабилитации детей Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Майра Бейсен на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЗ РК

Дополнительно расширяются возможности помощи детям с расстройствами аутистического спектра. В текущем году в целях обеспечения доступности реабилитационного лечения для детей с аутизмом предусматривается организация медицинских реабилитационных центров в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях.

Министерством здравоохранения проводится системная работа по созданию условий, способствующих росту и развитию каждого ребенка в здоровой, безопасной и поддерживающей среде. Одна из мер – медицинская реабилитация, важный инструмент в профилактике рисков, приводящих к инвалидности, особенно для детей раннего возраста, отметила представитель ведомства.

В Казахстане медицинская реабилитация реализуется поэтапно:

1 этап – проводится в период острого течения (до 72 часов) заболевания, при оперативных вмешательствах и травмах (осуществляется на уровне стационара);

2 этап – проводится в периоды острого и раннего восстановления после болезни или травмы (в течение первых 6 месяцев), а также в период остаточных проявлений болезни; реабилитация осуществляется с применением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных организациях;

3 этап – проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях.

«С внедрением системы обязательного социального медицинского страхования растет доступность медицинской реабилитации для детей. Объем финансирования данной помощи за последние пять лет увеличился в 2,4 раза – с 12,2 млрд тенге в 2019 году до 29,3 млрд тенге в 2025 году», – проинформировала Бейсен.

Министерство здравоохранения изучает современные подходы и инновационные методы помощи особенным детям. Так, в сотрудничестве с Назарбаев Университетом и Фондом Булата Утемуратова «Аутизм. Мир для всех» проводятся исследования по использованию роботизированной терапии на основе искусственного интеллекта для детей с расстройствами аутистического спектра.

Кроме того, в рамках расширения реабилитационных практик внедряется психомоторная терапия – метод, направленный на восстановление и координацию двигательных, эмоциональных и поведенческих функций ребенка.

#дети #аутизм #реабилитация

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