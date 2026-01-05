В Египте отменяют миграционные карты для туристов

Айман Аманжолова
корреспондент

В аэропортах страны отменят миграционные карты к концу января, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А.Аманжолова

Об этом заявил министр гражданской авиации страны Самех аль-Хефни.

«К концу января мы уберем миграционные карты», - сообщил Аль-Хефни телеканалу Sada El-Balad.

Министр подчеркнул, что предстоящая отмена заполнения карт для тех, кто прибывает в аэропорты Египта или улетает из них, призвана упростить процедуры поездок и позволить пассажирам сэкономить время.

Аль-Хефни отметил, что египетские власти активно занимаются цифровизацией в аэропортах.

В мае 2025 года правительство Египта заявило, что работает над созданием системы, которая позволит туристам получать электронную визу по прибытии в страну. Речь идет об электронной системе, мобильном приложении или пунктах самообслуживания.

 

