Хищников заметили возле берегов Хургады и города-курорта Макади, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: А.Аманжолова

По данным канала SHOT, акулы подплывают близко к берегу. За последние несколько дней там закрыли пляжи около десяти отелей, среди которых 5-звездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Сейчас на некоторых пляжах запрет снят.

Туристов, собирающихся в путешествие, предупреждают об опасности. Встретиться могут тигровые и тупорылые (бычьи) акулы - это особо опасные для человека виды.