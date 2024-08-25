В ФРГ арестован подозреваемый в нападении в Золингене

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Им оказался 26-летний сириец, приехавший в Германию в конце 2022 года и подавший в стране заявление о предоставлении убежища, передает Kazpravda.kz

Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Подозреваемый в нападении на посетителей фестиваля в Золингене сдался властям, сообщает Дойче Велле.

Немецкая полиция задержала «реального подозреваемого» в связи с нападением с ножом на посетителей фестиваля в Золингене, в результате которого погибли три человека. О задержании подозреваемого сообщил телеканалу ARD министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль.

По словам чиновника, мужчина сдался властям и был отправлен на допрос.

«Человек, которого мы на самом деле искали весь день, сейчас находится под стражей», - заявил Ройль.

Он отметил, что хотя в отношении задержанного имеются не только подозрения, но и улики, пока рано говорить о том, можно ли назвать арест успешным.

Министр не привел подробностей задержания. По данным изданий Bild и Der Spiegel, предполагаемый нападавший, одежда которого была грязной и запачканной кровью, сам сдался полицейскому патрулю. Der Spiegel указывает, что это 26-летний сириец, приехавший в Германию в конце 2022 года и подавший в стране заявление о предоставлении убежища. Ранее он не попадал в поле зрения немецких служб безопасности, отмечает издание. В МВД Северного Рейна-Вестфалии не стали комментировать эти сообщения.

До появления сообщений о задержании подозреваемого полиция провела операцию в одном из общежитий для беженцев в городе. Рейду предшествовало задержание 15-летнего юноши из Кыргызстана, также проживавшего в общежитии для беженцев.

Полицейские не уточняют, идет ли речь об одном и том же общежитии, однако, по информации журнала Der Spiegel, юноша из Кыргызстана мог общаться с непосредственным исполнителем атаки. Его предположительный разговор с преступником услышали две женщины, которые сообщили об этом в полицию.

Ранее 24 августа террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на посетителей городского фестиваля в Золингене.

В заявлении, размещенном на исламистском пропагандистском портале «Амак», утверждается, что нападавший якобы был членом ИГ и совершил атаку из «мести за мусульман в Палестине и других странах».

Правоохранительные органы Германии также заявляли, что допускают террористические мотивы преступления.

24 августа, в разгар «Фестиваля разнообразия», приуроченного к 650-летию Золингена, на одной из центральных площадей города на участников праздника напал неизвестный с ножом.

В результате нападения погибли три человека, еще восемь получили ранения, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Преступнику удалось скрыться с места трагедии неопознанным. В городе были отменены дальнейшие массовые мероприятия.

#нападение #Германия #Золинген

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