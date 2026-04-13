В Ираке избран новый президент

Айман Аманжолова
корреспондент

Амиди – представитель «Патриотического союза Курдистана» (ПСК)

Фото: report.az

Парламент Ирака проголосовал за избрание Низара Мохаммеда Саида Амиди президентом Республики Ирак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ведомости

По информации Иракского информационного агентства (INA), Амиди получил 227 голосов. Его соперник, депутат Мутана Амин Надер, набрал всего 15. Семь бюллетеней были признаны недействительными.

После избрания новый лидер заявил о своей приверженности принципу «Ирак прежде всего», передает INA.

«Наша страна сталкивается со сложными проблемами в нескольких областях», – подчеркнул Амиди.

Амиди – представитель «Патриотического союза Курдистана» (ПСК). В период 2022–2024 гг. он занимал пост министра окружающей среды Ирака.

В Ираке большей властью обладает премьер-министр, президентская должность носит скорее церемониальный характер. 9-й президент Ирака Абдель Латиф Рашид, занимавший этот пост с октября 2022 г., не стал выдвигать свою кандидадуту на выборах.

Популярное

Все
Гимнаст Милад Карими принес Казахстану третью медаль этапа Кубка мира
Оппозиция победила на выборах в Венгрии. Орбан поздравил Мадьяра
11 инструментов в арсенале: один из самых музыкальных гвардейцев служит в Туркестане
Бронзовый призер женского чемпионата Казахстана по волейболу определился в Астане
Завершено расследование по делу финпирамиды Boxy Wealth
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Легких прогулок не ожидается
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов

Читайте также

Оппозиция победила на выборах в Венгрии. Орбан поздравил Ма…
Первое в мире хранилище ядерных отходов запускает Финляндия
Императорским пингвинам Антарктиды грозит вымирание
Крупнейший в Юго-Восточной Азии проект солнечных батарей по…

