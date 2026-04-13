Парламент Ирака проголосовал за избрание Низара Мохаммеда Саида Амиди президентом Республики Ирак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ведомости

По информации Иракского информационного агентства (INA), Амиди получил 227 голосов. Его соперник, депутат Мутана Амин Надер, набрал всего 15. Семь бюллетеней были признаны недействительными.

После избрания новый лидер заявил о своей приверженности принципу «Ирак прежде всего», передает INA.

«Наша страна сталкивается со сложными проблемами в нескольких областях», – подчеркнул Амиди.

Амиди – представитель «Патриотического союза Курдистана» (ПСК). В период 2022–2024 гг. он занимал пост министра окружающей среды Ирака.

В Ираке большей властью обладает премьер-министр, президентская должность носит скорее церемониальный характер. 9-й президент Ирака Абдель Латиф Рашид, занимавший этот пост с октября 2022 г., не стал выдвигать свою кандидадуту на выборах.