Назначен новый глава Департамента полиции Карагандинской области

Политика, Кадровые назначения
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов представил нового начальника Департамента полиции Карагандинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Начальником Департамента полиции Карагандинской области по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел назначен Санжар Адилов.

По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, Санжар Адилов имеет руководящий опыт на различных ответственных должностях.

Перед руководством и личным составом карагандинской полиции глава ведомства поставил задачи по переходу на человекоцентричную модель работы полиции, внедрению проблемно-ориентированного подхода и сервисных элементов, продолжению дебюрократизации и оптимизации, а также цифровизации полицейской деятельности.

Отдельно Ахметжанов отметил системные преобразования, которые обозначены в Концепции обеспечения общественной безопасности, в том числе оптимизацию досудебного процесса, пересмотр кадровой политики и карьерного роста, а также улучшение материально-технического оснащения.   

 

 

#МВД #Караганда #ДП #начальник ДП #Санжар Адилов #Марат Ахметжанов

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