В Казахстане АЗС не доливали газ автовладельцам

Их оштрафовали
В Казахстане некоторые АЗС могли не доливать газ автовладельцам. Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев, передает Kazpravda.kz.
"Имеются случаи наличия жалоб от потребителей на недолив газозаправочных станций. Мы в этом году внесли топливо-раздаточные колонки АЗС в обязательность прохождения периодической поверки. Так, в Жамбылской области проведена внеплановая проверка АЗС ТОО "Тан" (АЗС) и выявлено, что эксплуатируемые топливо-раздаточные колонки не прошли такую поверку, то есть не были оценены на достоверность измерений отпуска потребителям топлива. Наложен штраф в размере почти в пол миллиона тенге и выдано предписание об устранении выявленных нарушений", - сообщил Еликбаев.
По его словам, в Акмолинской области в ГЗС ТОО "Шерол 2017" установки заправки сжиженным газом также не имели поверки и могли указывать недостоверные результаты измерений при отпуске газа потребителям. Аналогичная ситуация была и в Костанайской области.
"Атырауский филиал ТОО "Sinooil" привлечен к адмответственности на сумму более 1 млн тенге. В Актюбинской области профилактическим контролем без посещения было охвачено 113 заправочных станций по реализации сжиженного нефтяного газа, в которых только на двух были поверенные газораздаточные колонки, остальным 111 направлены рекомендации об устранении нарушений. Сходные нарушения выявлены в Шымкентском филиале Казтрансгаз - Аймак. Несколько десятков тысяч импортированных средств измерений – приборов учета газа не были поверены. Был наложен крупный штраф и применены меры контроля", – добавил спикер.