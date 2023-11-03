В Казахстане АЗС не доливали газ автовладельцам

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане некоторые АЗС могли не доливать газ автовладельцам. Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев, передает Kazpravda.kz.

"Имеются случаи наличия жалоб от потребителей на недолив газозаправочных станций. Мы в этом году внесли топливо-раздаточные колонки АЗС в обязательность прохождения периодической поверки. Так, в Жамбылской области проведена внеплановая проверка АЗС ТОО "Тан" (АЗС) и выявлено, что эксплуатируемые топливо-раздаточные колонки не прошли такую поверку, то есть не были оценены на достоверность измерений отпуска потребителям топлива. Наложен штраф в размере почти в пол миллиона тенге и выдано предписание об устранении выявленных нарушений", - сообщил Еликбаев.

По его словам, в Акмолинской области в ГЗС ТОО "Шерол 2017" установки заправки сжиженным газом также не имели поверки и могли указывать недостоверные результаты измерений при отпуске газа потребителям. Аналогичная ситуация была и в Костанайской области.