В Казахстане чествуют лучших работников ветеринарной отрасли

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Венера Баталова
корреспондент

В Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеринарного работника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК

Фото: Минсельхоз РК

Этот профессиональный праздник был учрежден на государственном уровне в 2024 году и призван подчеркнуть ключевую роль ветеринарной службы в обеспечении общественного здоровья, биологической безопасности и устойчивого развития агропромышленного комплекса страны.

Сегодня в ветеринарной службе Казахстана трудится 15 тысяч квалифицированных специалистов, каждый из которых вносит весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса, экспортный потенциал и благополучие сельских территорий.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул стратегическую значимость ветеринарной службы для страны.

«Работа в сфере ветеринарии требует высокой квалификации, ответственности и преданности делу. Благодаря вашему труду обеспечивается здоровье животных, безопасность продовольствия и устойчивость сельскохозяйственного производства. Недаром говорят: врач лечит человека, а ветеринар — человечество. Эти слова как нельзя лучше отражают важность вашей профессии.

Глава государства уделяет большое внимание модернизации системы ветеринарной безопасности: Правительство работает над укреплением инфраструктуры, закуплено самое современное оборудование, внедряются цифровые инструменты мониторинга, за короткий период дважды повышалась оплата труда специалистов. Все эти меры направлены на повышение эффективности всей системы», — отметил министр.

В рамках мероприятия были вручены государственные и ведомственные награды: 5 человек награждены грамотами «Құрмет» министра сельского хозяйства, 14 - получили нагрудной знак «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», 3 ветерана отрасли - знак отличия «Еңбек ардагері». В целом в регионах страны отмечены заслуги 160 сотрудников и ветеранов отрасли.

Представителям региональных ветеринарных подразделений вручены ключи от служебных автомобилей, всего 93 единицы спецтехники.

Участники мероприятия также ознакомились с работой республиканской ветеринарной лаборатории.

#праздник #поздравление #День ветеринарного работника

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