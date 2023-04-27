Когда в Казахстане начнется легализация авто-конструкторов

В РК уже легализовано более 100 тысяч иностранных авто. Еще столько же одобрено к легализации.

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МВД отчиталось о легализации иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября прошлого года. Также в ведомстве рассказали, когда в стране начнется кампания по легализации "конструкторов", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев информировал о том, что из 200 тыс. одобренных к легализации авто, 100 тыс. уже прошли регистрацию.

Он также напомнил о том, что на следующей неделе ожидается подписание проекта постановления Правительства, содержащее условия легализации авто-конструкторов - машин, ввезенных в РК под видом запасных частей. Через 10 дней после подписания документ вступит в силу и МВД приступит к регистрации данного вида машин, пояснил глава комитета.