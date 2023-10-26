В Казахстане могут запретить выдачу банковских карт иностранцам

С таким предложением выступил Национальный банк РК, ссылаясь на борьбу с противоправными операциями, в том числе по незаконному обороту наркотиков и игорному бизнесу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: uniticket.ru

Проект постановления появился на сайте «Открытые НПА».

Согласно этому документу, Нацбанк планирует обязать банки второго уровня (БВУ) требовать у нерезидентов разрешение на временное или постоянное проживание (РВП и ВНЖ).

«Выдача платежной карточки будет возможна при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана (трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и т.д.)», - говорится в проекте постановления.