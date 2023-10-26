В Казахстане могут запретить выдачу банковских карт иностранцам
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С таким предложением выступил Национальный банк РК, ссылаясь на борьбу с противоправными операциями, в том числе по незаконному обороту наркотиков и игорному бизнесу, передает корреспондент Kazpravda.kz
Проект постановления появился на сайте «Открытые НПА».
Согласно этому документу, Нацбанк планирует обязать банки второго уровня (БВУ) требовать у нерезидентов разрешение на временное или постоянное проживание (РВП и ВНЖ).
«Выдача платежной карточки будет возможна при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана (трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и т.д.)», - говорится в проекте постановления.