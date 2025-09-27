Инфографика пресс-службы Правительства

В Казахстане стартует строительство завода безалкогольных напитков в рамках заключенного соглашения между Правительством РК в лице Министерства сельского хозяйства и ТОО «Carlsberg Central Asia», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым. В Илийском районе Алматинской области будет построен современный производственный комплекс, оснащенный передовыми технологиями в соответствии с международными стандартами.

Общий объем инвестиций — более 216 млрд тенге, мощность предприятия – 340 млн литров безалкогольных напитков в год. Запуск нового завода будет способствовать развитию агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Казахстана, а также развитию экспортного потенциала. Проект нацелен на импортозамещение и увеличение уровня локализации за счет использования отечественного сырья и материалов. В рамках проекта будет создано более 230 новых рабочих мест, при этом не менее 85% персонала — граждане РК.

Для подготовки отечественных кадров разработаны специальные программы обучения и стажировки. Ожидается, что производство обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере свыше 43,5 млрд тенге в период с 2025-го по 2040 годы. Особое внимание уделяется экологическим аспектам: внедрению технологий энергосбережения, рациональному использованию воды и др.

Согласно инвестиционной политике Казахстана, в соглашении предусмотрены налоговые преференции для инвестора и гарантии стабильности условий на протяжении всего срока его действия. Проект сопровождается Инвестиционным штабом при Правительстве РК. Оказано существенное содействие в ускорении административных процедур, организации взаимодействия с государственными органами и обеспечении успешной реализации проекта.

На площадке Инвестштаба также обсуждались взаимные обязательства инвестора и Правительства. Привлечение крупных транснациональных корпораций является одной из приоритетных задач Правительства.