В Казахстане появится новый курортный город

В Мангистауской области построят новый курортный город, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Туристический город появится в курортной зоне Кендерли, и в будущем сможет принять до 300 тысяч человек в год.

На сегодня, уточнили специалисты, начато строительство инженерной инфраструктуры.

Аким села Кендерли Мекен Уйсенов подчеркивает, что особенностью морского побережья Кендерли является продолжительность купального сезона. Также важное значение, по его словам, играет географическое расположение. Оно подходит для привлечения туристов благодаря своей уникальности.

«В связи с этим президент дал конкретное задание по созданию туристической зоны Кендерли. Мы планируем построить специальный туристический городок с соответствующей инфраструктурой. Это хорошо скажется на снижении основной нагрузки на Жанаозен», - рассказал Мекен Уйсенов.

Кендерли (каз. Кендірлі) – село в Мангистауской области Казахстана в подчинении у городской администрации Жанаозена. Образовано в 2020 году путем выделения юго-восточной части села Рахат в самостоятельный населенный пункт.