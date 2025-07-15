Утверждены 18 региональных мастер-планов по реновации многопрофильных больниц и 17 мастер-планов по обновлению областных перинатальных центров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кроме того, запланировано открытие центров компетенций, телемедицины, симулляционных центров, центров продвинутого менеджмента и развития медицинских технологий. Эти подходы позволят областным больницам и перинатальным центрам осуществлять консультативную, диагностическую помощь посредством телемедицины, развивать дистанционное консультирование с участием республиканских и международных экспертов, внедрять новые технологии, координировать маршрут сложных пациентов в регионе.

На республиканском уровне координация организационно-методической и практической помощи областных больниц и перинатальных центров будет осуществляться научными центрами и институтами. Эти меры направлены на внедрение современных медицинских технологий и улучшение оказания медицинской помощи в регионах.

Сегодня по стране функционируют 36 таких взрослых и детских больниц с коечным фондом 15 550 мест. Однако только 20% из них ориентированы на лечение наиболее востребованных терапевтических нозологий, напрямую влияющих на инвалидизацию населения, утрату трудоспособности и снижение качества жизни, отметили в Минздраве.

Важной частью реновации станет модернизация парка медицинского оборудования, которую планируется провести в рамках технологического обновления в 2026-2028 гг.

Ожидается, что реализация этих мероприятий позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, в том числе для беременных женщин в регионах, обеспечит снижение уровня смертности, рост средней продолжительности жизни. Также это повлияет на повышение профессиональных компетенций медработников, в том числе через активное внедрение симуляционного обучения.