Дастан Рыспеков покинул пост акима области Ұлытау

На эту должность он был назначен в октябре 2024 года

Фото: пресс-служба правительства РК

Указом Главы государства Рыспеков Дастан Адаевич освобожден от должности акима области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела прогнозов поступлений департамента экономики и бюджетного планирования города Алматы.

2007-2011 - начальник отдела экономической политики и отраслевого планирования департамента экономики и бюджетного планирования города Алматы.

2011-2012 - руководитель отдела планирования, учета и информирования Ревизионной комиссии по городу Алматы.

2013-2015 - заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования города Алматы.

2015-2016 - Заведующий сектором планирования и мониторинга Отдела планирования, анализа и отчетности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

2016-2018 - директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности -главный бухгалтер АО «Национальная компания» ЭКСПО-2017».

2018-2019 - руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

2019-2020 - директор Департамента экономики и бюджетного планирования АО «Национальная компания» ЭКСПО-2017».

2020-2023 - Председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

2023-2024 - заместитель акима области Ұлытау.

С марта по октябрь 2024 года - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

С 9 октября 2024 года - аким области Ұлытау.