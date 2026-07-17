Серик Шапкенов освобожден от должности акима Атырауской области

Этот пост он занимал с декабря 2022 года

Фото: пресс-служба правительства РК

Указом Главы государства Шапкенов Серик Жамбулович освобожден от должности акима Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Шапкенов Серик Жамбылулы родился в 1979 году. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет. По специальности экономист-математик.

Трудовую деятельность начал преподавателем Западно-Казахстанского государственного университета.

В 2001-2012 годах работал в местных исполнительных органах Западно-Казахстанской области. Являлся руководителем Управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, заместителем акима, первым заместителем акима Западно-Казахстанской области.

Назначался государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК, акимом Атырау, первым заместителем акима Атырауской области.

С июня 2020 года – заместитель министра труда и социальной защиты населения РК.

В январе 2021 года был назначен министром труда и социальной защиты населения РК. В декабре 2022 года стал акимом Атырауской области.