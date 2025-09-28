В Казахстане вернули в доход государства земли миллиардеров и бывших чиновников

Возврат активов
87

Работа по возврату активов ведется планомерно последние несколько лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате системной и поэтапной работы с уполномоченными органами, включая Департамент по управлению земельными ресурсами, Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию, удалось вернуть в государственную собственность ценные земельные участки, переданные в частное пользование более 15 лет назад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области

Работа в этом направлении ведется планомерно последние несколько лет. 

"Так, за последние три года государству возвращено 83 тыс. гектар земель на общую сумму 6,1 млрд тенге, из них 21 тыс. гектар, стоимостью 1,6 млрд тенге находились в собственности бывших высокопоставленных чиновников, их родственников, а также лиц, входящих в список «Forbes».

В частности, по иску прокуратуры в мае 2025 года государству возвращен земельный участок на побережье Капшагая, принадлежавший семье Кулибаевых", - говорится в пресс-релизе.

Аналогичным образом были возвращены еще 9 гектар прибрежной территории, фигурировавшие в депутатском запросе.

"Касательно земель Илийского района  - работа проводится, о результатах проверки будем информировать общественность. 

Прокуратура области осуществляет надзор за соблюдением земельного законодательства системно, совместно с населением и депутатами Парламента", - добавили в прокуратуре.

#земли #олигархи #государства

Популярное

Все
Президент поздравил казахстанцев с Днем труда
Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили подготовку проекта «Камбаратинская ГЭС-1»
Жители Семея почувствовали землетрясение
Филиал New York Film Academy открылся в Алматинской области
Гимнаст Дмитрий Патанин завоевал «золото» на этапе кубка вызова в Венгрии
Десятки погибших в давке на митинге актера-политика в Индии
Михаил Кравец о победе «Барыса»: «Пришлось всё время догонять»
Странная гибель скота в ВКО: результаты исследования озвучили в акимате
В Астане прошёл турнир памяти героя-пограничника Раджана Батрканова
Данил Васильев стал вторым на этапе Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина
Определены победители международного марафона-байги, посвященного 140-летию Мыржакыпа Дулатова
В Астане стартовал отопительный сезон
В Казахстане вернули в доход государства земли миллиардеров и бывших чиновников
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Должникам теперь не скрыться
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди кадетов
Сел за решетку на всю жизнь
Конный марафон «Ұлы дала жорығы» памяти Мыржакыпа Дулатова стартовал в Торгае
В Алматы создается казахстанско-немецкий институт для решения водных вызовов в ЦА
Четыре страны признали палестинское государство
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Более 5 тыс. гостей получили алматинские апорты в аэропорту в честь Дня города
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы

Читайте также

Возврат активов: в селах Актюбинской области открыли новые …
Семь объектов здравоохранения строят на возвращенные активы…
Районную больницу модернизируют за счет возвращенных активо…
Возврат активов: с субъектов олигополий взыскано свыше 1,3 …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]