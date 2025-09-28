Работа по возврату активов ведется планомерно последние несколько лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате системной и поэтапной работы с уполномоченными органами, включая Департамент по управлению земельными ресурсами, Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию, удалось вернуть в государственную собственность ценные земельные участки, переданные в частное пользование более 15 лет назад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области

Работа в этом направлении ведется планомерно последние несколько лет.

"Так, за последние три года государству возвращено 83 тыс. гектар земель на общую сумму 6,1 млрд тенге, из них 21 тыс. гектар, стоимостью 1,6 млрд тенге находились в собственности бывших высокопоставленных чиновников, их родственников, а также лиц, входящих в список «Forbes». В частности, по иску прокуратуры в мае 2025 года государству возвращен земельный участок на побережье Капшагая, принадлежавший семье Кулибаевых", - говорится в пресс-релизе.

Аналогичным образом были возвращены еще 9 гектар прибрежной территории, фигурировавшие в депутатском запросе.