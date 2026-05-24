В Казахстане впервые строят resort-комплекс для спасателей

В Актау на побережье Каспийского моря продолжается строительство первого в Казахстане resort-комплекса для сотрудников МЧС «112 Resort Aktau», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Проект реализуется по инициативе министра по ЧС РК генерал-лейтенанта Чингиса Аринова при поддержке частного фонда казахстанских спасателей. Земельный участок для строительства был предоставлен местными исполнительными органами.

На первом этапе предусмотрено строительство административного блока, капсульных домов, бассейнов, спортивных площадок и прогулочных зон. В дальнейшем на территории комплекса появятся гостиница, SPA-центр, теннисный корт, пирс, воркаут-площадка, кафе и семейные зоны отдыха. Проект разработан с учетом условий службы спасателей и необходимости полноценного восстановления после работы.

На территории базы также планируется размещение универсального спасательного подразделения из числа сотрудников оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф МЧС РК. Это позволит обеспечить постоянную готовность к реагированию и одновременно создать условия для подготовки и восстановления личного состава.

По словам министра, развитие социальной инфраструктуры для сотрудников остается одним из приоритетов ведомства.

«Мы должны создавать достойные условия для наших сотрудников и их семей. Спасатели круглосуточно несут службу, работают в сложных условиях и должны иметь возможность полноценно восстановиться и провести время с близкими», - отметил Чингис Аринов.

После завершения строительства комплекс станет доступен для сотрудников МЧС и членов их семей. Для спасателей Казахстана такой формат отдыха и восстановления создается впервые.