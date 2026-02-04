Мажилис на пленарном заседании взял в работу проект закона «О психологической помощи в РК», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, проект закона впервые законодательно упорядочит порядок оказания психологической помощи.

«Это важный шаг по сохранению психологического (ментального) здоровья граждан. В проекте закона будут определены полномочия службы психологической помощи. виды и содержание, будут введены единые стандарты для психологов. Данные всех психологов будут внесены в единый реестр. Эта норма направлена на то, чтобы установить препятствие для доступа на рынок людей без специального образования», - пояснил мажилисмен.