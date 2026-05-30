В Казахстане усиливают защиту прав и интересов детей

Достижения последних лет в этой сфере направлены на формирование благоприятной среды, в которой каждый ребенок может расти, учиться и раскрывать свой потенциал, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стратегические приоритеты детского благополучия

Государственная политика в сфере защиты прав детей развивается на основе комплексного подхода, охватывающего вопросы безопасности, образования, здоровья и социальной поддержки. Базовым документом стала Концепция «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, разработанная во исполнение поручения Главы государства, данного на Национальном курултае. Документ включает 158 мероприятий с общим бюджетом 1,3 трлн тенге. Эффективность реализации будет оцениваться по 10 ключевым индикаторам.

Одним из приоритетов Концепции является укрепление системы детской безопасности. Особое внимание уделяется профилактике рисков в образовательной среде и местах проживания детей в рамках принципов программы «Адал азамат» и концепции «Закон и Порядок». Важным направлением также остается вовлечение детей в общественно значимые проекты, включая экологическую инициативу «Таза Қазақстан», направленную на формирование ответственности и активной гражданской позиции.

Практическим продолжением этой работы являются мероприятия, проводимые в рамках Международного дня защиты детей под общей тематикой «Бақытты балалық шақ». По инициативе Главы государства в регионах организуются творческие, спортивные и образовательные мероприятия, ориентированные на поддержку семей, развитие детского досуга и популяризацию здорового образа жизни.

Ключевым инструментом оценки эффективности государственной политики остается «Индекс благополучия детей». По итогам 2024 года его среднереспубликанское значение составило 58,6 балла. В апреле 2026 года методология Индекса была обновлена, что позволяет более точно отслеживать ситуацию в регионах и оценивать результативность принимаемых мер.

Казахстан усиливает позиции в сфере защиты прав детей на международном уровне

Казахстан продолжает придерживаться международных стандартов в сфере защиты прав детей, постепенно усиливая как внутренние механизмы поддержки, так и международную репутацию страны в этой сфере. Безопасность, защита прав и благополучие детей находятся в числе важнейших приоритетов государственной политики, реализуемой по поручению Главы государства.

По данным международного исследования MICS-2024, уровень применения физических наказаний и психологического давления в отношении детей в Казахстане снизился с 53% до 38%. Это один из самых низких показателей среди стран Европы и Центральной Азии. Одновременно исследование показало, что 96% детей в стране находятся в благополучном психологическом состоянии.

Показательно, что в январе и июне 2025 года государства-члены ООН положительно оценили казахстанские реформы в сфере защиты прав человека, включая меры по защите прав детей. На этом фоне в текущем году Казахстану предстоит представить в Женеве сводный Пятый и Шестой периодический доклад о выполнении Конвенции о правах ребенка.

Все это показывает, что вопросы защиты детей постепенно становятся не только внутренним социальным приоритетом, но и важной частью международной репутации страны, где эффективность реформ все чаще оценивается через качество среды, в которой растет ребенок.

Государство усиливает контроль за безопасностью и условиями жизни детей

По поручению Главы государства вопросы защиты прав детей находятся на особом государственном контроле. Под особое внимание теперь попадают не только резонансные случаи, но и повседневные вопросы, напрямую влияющие на безопасность и благополучие ребенка.

За последние два года контроль значительно ужесточился. Проверки охватывают школы и региональные органы управления образованием, а в отдельных случаях проходят без предупреждения. В 2025 году проверено 70 региональных ведомств и ряд образовательных организаций. По их итогам выдано 74 заключения об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены 16 должностных лиц и один родитель, а еще 5 специалистов понесли дисциплинарную ответственность.

С марта 2026 года в Казахстане действует административная ответственность за нарушения в данной сфере. Штрафы предусмотрены за игнорирование буллинга, неоказание помощи, нарушения в психолого-педагогическом сопровождении, отсутствие должного учета не посещающих школу детей и проблемы при организации питания. Сумма взыскания зависит от тяжести и повторности проступка и составляет от 30 до 80 МРП. С начала года по итогам госконтроля составлено 12 протоколов.

Таким образом, вопросы защиты детей переходят из категории формальных обязательств в сферу постоянного госконтроля, где ответственность за безопасность ребенка становится персональной и неизбежной.

Модернизация системы социальной защиты материнства и детства

По поручению Главы государства в стране осуществляется многоуровневая система социальной помощи и социального страхования материнства и детства. В настоящее время семьям с детьми выплачиваются 5 видов государственных пособий за счет республиканского бюджета и 2 вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, а также из местного бюджета малообеспеченным семьям выплачивается адресная социальная помощь. В рамках принятого Социального кодекса увеличен размер государственных пособий родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. Если доход каждого члена семьи ниже установленного порога бедности, государство дополнительно оказывает семье адресную социальную помощь.

С начала 2026 года размеры государственных пособий проиндексированы в соответствии с увеличением расчетных показателей. На первого, второго, третьего ребенка, рожденного в текущем году, выплачивается единовременное пособие в размере 38 МРП, что составляет 164 350 тенге. На четвертого и более ребенка сумма выплаты составляет 63 МРП, что эквивалентно 272 475 тенге. Помимо этого, для неработающих родителей государством выделяется ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года, размер которого варьируется от 5,76 до 8,90 МРП в зависимости от очередности детей. Кроме того, работающим матерям, являющимся участниками системы обязательного социального страхования на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорожденного ребенка, а после рождения ребёнка - социальная выплата по уходу за ребенком до полутора лет.

Помимо этого, для повышения престижа многодетных матерей также назначается пожизненное ежемесячное государственное пособие, которое выплачивается независимо от дохода женщинам, награжденным подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа».

Комплексный характер этих мер подтверждает безусловный приоритет демографической политики, где последовательное усиление государственных гарантий выступает ключевым залогом стабильного развития и процветания общества.

«Нацфонд – детям»: как нефтяные доходы начали напрямую распределять между всеми детьми Казахстана

С 1 января 2024 года по поручению Главы государства в Казахстане реализуется программа «Нацфонд – детям», в рамках которой 50% инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно распределяется между гражданами страны младше 18 лет. Средства автоматически начисляются на персональные счета, открываемые детям с рождения, без необходимости подачи заявлений или прохождения дополнительных процедур. Для Казахстана это по сути уникальный шаг: в мире есть очень мало стран, где доходы от природных ресурсов так напрямую и системно превращаются в личные накопления каждого ребенка на будущее.

Уже сейчас программа охватывает практически все детское население страны. Если по итогам первого года каждому ребенку было начислено по 100,52 доллара США, то в 2026 году сумма выросла до 130,71 доллара. Количество получателей в текущем году составило порядка 6,9 млн детей. При этом у детей, участвующих в программе с момента ее запуска, накопления уже достигли 370 долларов 56 центов с учетом ежегодного инвестиционного дохода. Это показывает, что механизм не носит разовый или символический характер, а постепенно становится устойчивым инструментом долгосрочной поддержки будущих поколений.

Национальный проект «Келешек мектептері» как вклад в развитие человеческого капитала и повышение качества образования

Национальный проект «Келешек мектептері» реализуется по поручению Главы государства. О строительстве школ нового формата Президент К.К.Токаев впервые заявил в Послании народу Казахстана в 2022 году, обозначив качество среднего образования одним из ключевых факторов развития страны. За 2023-2025 гг. в рамках проекта введено в эксплуатацию 217 школ более чем на 460 тыс. ученических мест. Это позволило сократить дефицит мест, снизить нагрузку на действующие школы и создать современные условия обучения. По состоянию на май 2026 года в новых школах обучаются свыше 220 тыс. учащихся, работают около 16 тыс. педагогов.

Из 217 школ 84 расположены в сельской местности, что способствует сокращению разрыва между городскими и сельскими школами. Площадь новых объектов на 15-20% превышает параметры типовых зданий, уровень технического оснащения в четыре раза выше стандартного. Одновременно формируется кадровый резерв для новых школ. В 2026 году Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» совместно с 19 педагогическими вузами из 18 регионов проводит отбор и сопровождение молодых педагогов. Заявки на участие подали более 2 тыс. специалистов со средним GPA выше 3,33. Оценка включает предметные компетенции и социально-эмоциональные навыки. По итогам формируются профессиональные профили кандидатов, а цифровая платформа career.orleu.edu.kz обеспечивает подбор педагогов с учетом региональных потребностей и уровня подготовки.

Особое внимание уделяется безопасности, инклюзивности и воспитательной работе. Школы оснащены системами видеонаблюдения с выводом в центры оперативного управления, тревожными кнопками, средствами оповещения, автоматической блокировкой дверей и лицензированной охраной. Для детей с особыми образовательными потребностями созданы специализированные кабинеты и безбарьерная среда, работают психологи, логопеды и дефектологи. Воспитательная работа строится на принципе «Адал азамат». Проект «Келешек мектептері» обеспечивает не только строительство новых школ, но и создание современной образовательной среды с едиными стандартами качества, безопасности и кадрового обеспечения.

Антибуллинговые программы и новые меры профилактики: как в Казахстане усиливают защиту детей

В Казахстане усиливается система профилактики насилия, буллинга и подростковых суицидов с акцентом на раннее выявление детей из группы риска. С сентября 2025 года по поручению Главы государства во всех школах и колледжах внедрены антибуллинговые программы «ДосболLIKE» и «KiVa». По итогам апробации уровень буллинга в организациях образования снизился на 2%.

Параллельно во всех регионах реализуется принцип «Закон и Порядок», направленный на профилактику насилия и правонарушений среди подростков. В настоящее время проект охватывает 474 организации образования, занятия проводят 455 наставников из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, прошедших специальную подготовку для работы с детьми и подростками.

Отдельное внимание уделяется психологической поддержке. В стране функционируют 20 Центров психологической поддержки, сопровождающих школы и колледжи, где фиксировались случаи буллинга, насилия и жестокого обращения. Только за первый квартал 2026 года психологическую и консультационную помощь получили 6 333 ребенка и 3 421 родитель. Для раннего выявления рисков разработаны диагностические методики, позволяющие определять признаки суицидального поведения, насилия и травли.

Усилены меры профилактики в отношении несовершеннолетних из группы риска. После ревизии учетных категорий количество подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, сократилось с 4 990 до 2 968 человек, или на 40,5%. Одновременно совершенствуется нормативная база: действует административная ответственность за буллинг несовершеннолетних, а с марта 2026 года введена ответственность руководителей организаций образования за неоказание помощи детям, столкнувшимся с насилием или травлей.

Организация качественного школьного питания и охрана здоровья учащихся

Охрана здоровья подрастающего поколения и обеспечение учащихся качественным, сбалансированным питанием являются приоритетной задачей в политике Главы государства. В республике осуществлен переход от поддержки только уязвимых слоев к общенациональному обеспечению. Сегодня бесплатным горячим питанием охвачены все учащиеся 1-4 классов и старшеклассники из отдельных категорий, всего 1,7 млн детей. Эта масштабная реформа гарантирует равные условия для укрепления здоровья каждого ребенка с первых лет обучения.

Для адресного учета и прозрачности льгот активно используется потенциал Цифровой карты семьи, позволяющий проактивно выявлять детей, нуждающихся в государственной поддержке.

Наряду с автоматизацией повышаются стандарты санитарной безопасности. Согласно обновленному Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», внедрен проактивный мониторинг школьных пищеблоков, позволяющий проводить проверки без предварительного уведомления. В конечном счете благодаря модернизации и цифровизации школьного питания государство обеспечивает надежную и долгосрочную защиту здоровья каждого ребенка.

Доступные кружки, музыкальные школы и спортивные секции: государство расширяет возможности для развития каждого ребенка

По поручению Главы государства в Казахстане расширяется доступ детей к дополнительному образованию, творческому развитию и спорту. Государственная поддержка охватывает занятия в кружках, музыкальных школах, спортивных секциях и других организациях дополнительного образования. Одним из ключевых механизмов стал государственный спортивный и творческий заказ, основанный на принципе подушевого финансирования.

С 2025 года поэтапно внедряется единая система ваучерного финансирования дополнительного образования. На сегодняшний день ваучеры на занятия спортом, творчеством и дополнительное обучение получили свыше 600 тыс. детей. Система позволяет закреплять финансирование за ребенком и обеспечивает возможность выбора образовательных и спортивных программ без потери государственной поддержки. По данным Министерства просвещения, различными кружками и секциями охвачено около 90% казахстанских детей.

Параллельно развивается инфраструктура дополнительного образования. В стране действует сеть государственных музыкальных, художественных школ и школ искусств, работающих по единым образовательным программам. Такие организации представлены как в крупных городах, так и в районных центрах, обеспечивая доступность творческого образования в регионах.

Особое внимание уделяется массовому детскому спорту. Через механизм государственного заказа дети от 4 до 17 лет могут бесплатно посещать спортивные секции по различным направлениям. Ежегодно выделяются сотни тысяч ваучеров на занятия спортом и творчеством, а государственное финансирование обеспечивает дальнейшее расширение охвата детей дополнительным образованием и спортивной подготовкой.

Развитие детского спорта как приоритет государственной политики

По поручению Главы государства в Казахстане реализуются меры по развитию массового и детско-юношеского спорта. Сегодня на постоянной основе физической культурой и спортом занимаются около 1,8 млн детей, что составляет 34,6% от их общего числа. К 2029 году этот показатель планируется увеличить до 45%. Основной акцент делается на расширение доступа детей к спортивным секциям, инфраструктуре и квалифицированным тренерским кадрам.

Одним из ключевых направлений стала реформа системы финансирования детско-юношеских спортивных школ. С 2026 года внедряется система подушевого нормативного финансирования, при которой средства выделяются на каждого воспитанника. Средний объем финансирования на одного спортсмена увеличен с 233 тыс. до 415 тыс. тенге в год. Также предусмотрено повышение заработной платы тренеров-преподавателей ДЮСШ на 30% при прохождении квалификационного тестирования. В стране функционируют 526 ДЮСШ, в которых занимаются свыше 398 тыс. детей, работают более 15 тыс. тренеров-преподавателей. На реализацию реформы в 2026-2028 годах предусмотрено 74 млрд тенге, которые будут направлены на укрепление материально-технической базы, участие детей в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, а также повышение качества спортивной подготовки.

Параллельно проводится цифровизация отрасли. Внедряется единая цифровая платформа для учета, анализа данных и управления системой детско-юношеского спорта, обеспечивающая прозрачность финансирования и контроль эффективности. Реализуемые меры направлены на повышение качества подготовки спортсменов, укрепление кадрового потенциала и развитие системы спортивного резерва.

Развитие инклюзивного спорта и создание равных возможностей для детей

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта ориентирована на обеспечение равного доступа к занятиям спортом для всех категорий граждан. По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 743 тыс. человек с инвалидностью, из которых свыше 100 тыс. составляют дети. В этих условиях развитие инклюзивного спорта в политике Главы государства рассматривается как важная социальная задача, направленная на укрепление здоровья, социализацию и расширение возможностей для самореализации детей с особыми потребностями.

В стране последовательно развиваются паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, расширяется специализированная спортивная инфраструктура и создаются дополнительные условия для спортсменов с особыми потребностями. Государство оказывает всестороннюю поддержку данному направлению: благодаря принятым законодательным изменениям развитию параспорта придается приоритетное значение, расширяются меры поддержки спортсменов и повышается доступность спортивных услуг в регионах. В ближайшие годы планируется открытие инклюзивных спортивных центров во всех регионах страны.

Особое внимание уделяется вовлечению детей с особыми образовательными потребностями в регулярные занятия физической культурой и спортом. Продолжается проведение национальных инклюзивных игр «Жұлдызай», направленных на поддержку детей и их вовлечение в спортивную жизнь. Реализуемые меры способствуют укреплению здоровья, социальной адаптации и созданию условий, при которых каждый ребенок получает возможность заниматься спортом независимо от состояния здоровья и индивидуальных особенностей.

Защита детей в цифровом пространстве

На фоне роста кибербуллинга, деструктивного контента и вовлечения подростков в опасные онлайн-сообщества государство по поручению Президента усиливает меры по защите детей в цифровом пространстве. Работа ведется сразу по нескольким направлениям – от блокировки противоправного контента до внедрения цифровой грамотности в школьную систему.

С начала 2026 года в Казахстане уже ограничен доступ к 7 231 интернет-ресурсам, содержащим незаконную информацию для детей. Дополнительно администрациям социальных сетей направлено 936 реагирующих документов для блокировки 21 781 материала. В эту работу вовлечена межведомственная система «Кибернадзор», в которую входит и Комитет по охране прав детей. Только за прошлый год более 40 тысяч интернет-ссылок были признаны потенциально опасными для психического здоровья детей.

Параллельно система образования адаптируется к новым цифровым рискам. Элементы цифровой безопасности уже внедрены в школьную программу: с первого класса дети изучают основы цифровой грамотности, а в средней и старшей школе эти темы продолжаются на уроках информатики и дисциплине «Глобальные компетенции». Таким образом, цифровая безопасность детей постепенно перестает восприниматься как исключительно вопрос семьи или личной ответственности подростка. Государство рассматривает интернет-среду как полноценную часть пространства, где также должны действовать механизмы защиты прав и безопасности ребенка.