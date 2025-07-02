До конца года в Казахстане в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» будет построено еще порядка 150 новых медицинских объектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК
Для обеспечения сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи планируется строительство 655 объектов, в том числе 260 медпунктов, 235 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий.
Строительство финансируется:
- за счет средств Специального государственного фонда;
- из средств местного бюджета;
- в рамках программы «Ауыл ел бесігі».
508 завершенных объектов (по регионам): Абайская – 62, Карагандинская – 41, Западно-Казахстанская – 49, Туркестанская – 49, Восточно-Казахстанская – 35, Акмолинская – 32, Жамбылская – 29, Павлодарская – 28, Кызылординская – 27, Костанайская – 25, Северо-Казахстанская – 46, Алматинская – 17, Жетісу – 17, Атырауская – 15, Актюбинская – 20, Ұлытау – 13, Мангистауская – 3.