В КазНИИ онкологии и радиологии открыт центр лучевой терапии

Здравоохранение
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Для оказания лучевой терапии в стране имеются 32 установки лучевого оборудования, передает Kazpravda.kz

Фото: Медкор

Открытие современного Центра лучевой терапии в КазНИИ онкологии и радиологии позволит сделать шаг на пути к повышению качества онкологической помощи и доступности передовых методов диагностики и лечения для пациентов.

Центр оснащен новейшими лучевыми аппаратами - линейными ускорителями нового поколения, а также компьютерным томографом, которые были приобретены при финансовой поддержке ОФ «Қазақстан халқына».

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова особо отметила важность точности и скорости диагностики на новейшем оборудовании, что в целом повышает эффективность лечения пациентов со злокачественными образованиями.

Для оказания лучевой терапии в стране имеются 32 установки лучевого оборудования, также функционируют 6 аппаратов томотерапии.

#медицина #центр лучевой терапии #КазНИИ онкологии и радиологии

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