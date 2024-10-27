В КазНИИ онкологии и радиологии открыт центр лучевой терапии

Для оказания лучевой терапии в стране имеются 32 установки лучевого оборудования, передает Kazpravda.kz
Открытие современного Центра лучевой терапии в КазНИИ онкологии и радиологии позволит сделать шаг на пути к повышению качества онкологической помощи и доступности передовых методов диагностики и лечения для пациентов.
Центр оснащен новейшими лучевыми аппаратами - линейными ускорителями нового поколения, а также компьютерным томографом, которые были приобретены при финансовой поддержке ОФ «Қазақстан халқына».
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова особо отметила важность точности и скорости диагностики на новейшем оборудовании, что в целом повышает эффективность лечения пациентов со злокачественными образованиями.
Для оказания лучевой терапии в стране имеются 32 установки лучевого оборудования, также функционируют 6 аппаратов томотерапии.