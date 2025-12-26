В Китае открыли самый длинный в мире тоннель на скоростной автостраде

Китай,Строительство
284
Айман Аманжолова
корреспондент

Тоннель «Тяньшань Шэнли» протяженностью 22,13 км, являющийся самым длинным в мире тоннелем на скоростном шоссе, в пятницу был официально открыт для движения транспорта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Тоннель, проходящий через центральный участок гор Тяньшань в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /СУАР, Северо-Западный Китай/, позволяет уменьшить время проезда на этом участке гор Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут.

Кроме того, в этот день была полностью введена в эксплуатацию скоростная автомагистраль G0711 Урумчи-Юйли, частью которой и является вышеуказанный тоннель. Данная магистраль соединила городские кластеры на севере и юге СУАР.

Горы Тяньшань протяженностью 2 500 км простираются по центральному Синьцзяну, отделяя Урумчи, крупнейший город на севере Синьцзяна, от Корлы, крупнейшего города на юге района. После открытия скоростной автомагистрали время в пути между этими двумя крупными городами сократилось с 7 до примерно 3 часов, что способствует экономической интеграции между северной и южной частями Синьцзяна и созданию новых каналов для внешних обменов.

Протяженность скоростной автомагистрали, которая была построена за пять лет, составляет 324,7 км, а общий объем инвестиций в ее строительство составил 46,7 млрд юаней /около 6,63 млрд долл. США/.

Строительство тоннеля сопровождалось проблемами мирового масштаба из-за его необычайных размеров. Протяженность тоннеля составляет 22,13 км, максимальная глубина залегания - 1112,2 метра, он пересекает 16 зон геологических разломов и сталкивается с пятью основными трудностями в строительстве: высоким геологическим напряжением, высокой сейсмической интенсивностью, строгими экологическими требованиями, экстремальными холодами и большой высотой над уровнем моря. 

 

